Hλεία: Τρία άτομα στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή σε καντίνα – Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι

Συμπλοκή σε καντίνα στην παραλία Σαβαλίων στην Ηλεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Ιουλίου, όταν μια ομάδα 6-7 ατόμων έφτασε εκεί με αυτοκίνητα και επιτέθηκε σε παρέα που βρισκόταν στο σημείο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 11.30 το βράδυ όταν οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου με κουκούλες και κρατώντας μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, επιτέθηκαν σε παρέα δύο ατόμων, τα οποία φέρεται να ήταν ο στόχος τους.

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Με βάση τις ίδιες πηγές, οι δράστες τραυμάτισαν ελαφρά τρία άτομα που προσπάθησαν να προστατέψουν τους θαμώνες, τα οποία στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.

Άμεσα κλήθηκε η Αστυνομία και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, της ΟΠΚΕ ΔΑ Ηλείας, της ΟΠΔΙ Πηνειού και άλλων υπηρεσιών.

Στο σημείο εντοπίστηκε ένας από τους εμπλεκόμενους δράστες, ο οποίος φέρεται να είναι από την Πάτρα και συνελήφθη.

Αργότερα το πρωί μέσα από την προανάκριση και με βάση τα στοιχεία που έδωσαν μάρτυρες του επεισοδίου, εντοπίστηκε και συνελήφθη και δεύτερο άτομο στην Αμαλιάδα, το οποίο είχε διαφύγει με αυτοκίνητο.

Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για έρευνα με δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας της ΟΠΔΙ Πηνειού και άλλων υπηρεσιών – και παρουσία δικαστικού λειτουργού – στο σπίτι του ατόμου που φέρεται να είχε στοχοποιηθεί το περασμένο Σάββατο στην επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό από τρία γκαζάκια και δοχείο βενζίνης.