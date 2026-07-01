Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Στην Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες – Πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό

Πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων έχει προκύψει από την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας που έπεσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα, ενώ οι εικόνες και οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως συγκλονίζουν.

Οι πέντε συλληφθέντες για το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οδηγούνται σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες έφυγαν το πρωί από το ΑΤ Ακροπόλεως όπου και διανυκτέρευσαν, έπειτα από την μετατροπή των προσαγωγών σε συλλήψεις.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά πολεοδομικές παραβάσεις και την παραβίαση των κανόνων οικοδομικής.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην υποχώρηση του κτιρίου.

Πετράλωνα: Πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό στους ένοικους

Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε ένα πρώτο βοήθημα ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ώστε να καλύψουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε τις βασικές τους ανάγκες.

Την ανακοίνωση του βοηθήματος έκανε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης 1/7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πού οδηγούν οι ενδείξεις για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Δίπλα στο μοιραίο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου κτηρίου, προκειμένου να ανεγερθεί μια νέα και σύγχρονη πενταώροφη πολυκατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Screenshot

Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είναι ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα αντιστήριξης και για αυτό υπήρξε κλίση του κτιρίου που τελικά κατέρρευσε.

Ωστόσο, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, ωστόσο οι μηχανικοί γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα με τα εδάφη και το πιο σύνηθες είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα «ντουλάπια» από τσιμέντο στα σημεία που είναι πιο επικίνδυνα για υποστήριξη ώστε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του υπολοίπου οικοπέδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παράλειψή τους μπορεί να σημαίνει ότι υποεκτιμήθηκε ο κίνδυνος, το έδαφος και το είδος του κτιρίου που βρισκόταν δίπλα ή και λόγο ταχύτητας για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισήμανε, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτήριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επίσης, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτήριο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Σπυράκος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος θεμελίωσης των δύο κτιρίων και η φύση του εδάφους.

«Εάν υπήρχε κοινή ή άμεσα επηρεαζόμενη θεμελίωση, τότε μια επέμβαση στο ένα κτίριο θα μπορούσε να επηρεάσει και το άλλο».

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Star επεσήμανε ότι από τις εργασίες σστο παρακείμενο κτίριο «είναι πάρα πολύ πιθανό» να χτύπησαν τα θεμέλια του καταρρεύσαντος.

Κι ενώ αναζητούνται τα ακριβή αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι ένοικοι των επτά διαμερισμάτων ζουν με την αγωνία, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα έχασαν τα πάντα.

Με την αγωνία ζουν, όμως, και οι κάτοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε, καθώς και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρξει έλεγχος της στατικότητας.