Τάσος Ξιαρχό: Το βίντεο από τη σχολή χορού του μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Υλικές ζημιές μικρής κλίμακας προκληθήκαν στο όμορο κτίριο όπου στεγάζεται η σχολή χορού του χορογράφου Τάσου Ξιαρχό, μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή των Πετραλώνων.

Ο γνωστός καλλιτέχνης κατέγραψε την κατάσταση και την αναστάτωση που επικράτησε στο σημείο, αναρτώντας σχετικά βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

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Η κατάρρευση του κτιρίου σημειώθηκε γύρω στις 13:00 το μεσημέρι. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι ένοικοι πρόλαβαν να εκκενώσουν έγκαιρα την πολυκατοικία, έπειτα από σχετική προειδοποίηση που έλαβαν από μία ιδιοκτήτρια και τη μηχανικό της.

Το πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη και στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές, με την αστυνομία να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 5 συλλήψεις.