Γιατί κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες, τι υποστηρίζουν

Τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης 30/6 αναζητούν οι Αρχές.

Οι εικόνες από το σημείο και από ό,τι απέμεινε από την πολυκατοικία του ’70 σοκάρουν και μόνο θαύμα μπορεί να θεωρηθεί πως δεν υπήρξαν τραυματίες ή θύματα.

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Το περιστατικό έγινε την ώρα που δίπλα στην πολυκατοικία βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εκσκαφών για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας. Ωστόσο, κάτι ή πολλά μαζί πήγαν λάθος, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.

Σήμερα Τετάρτη 1/7 οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα οι πέντε συλληφθέντες, προκειμένου να ασκηθούν διώξεις. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, του εργολάβου, του υπεύθυνου μηχανικού και δύο εργατών.

Βίντεο από τη μεταφορά των συλληφθέντων:

Όλοι τους καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σοβαρό περιστατικό, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι έκαναν ό,τι προβλεπόταν και δεν δέχονται τις κατηγορίες.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι για τουλάχιστον 6 ώρες τα στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έψαχναν στα χαλάσματα της πολυκατοικίας για τυχόν εγκλωβισμένους. καθώς τις πρώτες ώρες υπήρχε η πληροφορία για τέσσερις αγνοούμενους που τελικά δεν ίσχυε με τους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή με συγγενικά τους πρόσωπα.

Πού οδηγούν οι ενδείξεις για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτηρίου πριν από την κατάρρευσή του.

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Δίπλα στο μοιραίο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διώροφου κτηρίου, προκειμένου να ανεγερθεί μια νέα και σύγχρονη πενταώροφη πολυκατοικία.

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Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, είναι ότι δεν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα αντιστήριξης και για αυτό υπήρξε κλίση του κτιρίου που τελικά κατέρρευσε.

Ωστόσο, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, ωστόσο οι μηχανικοί γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν ανάλογα με τα εδάφη και το πιο σύνηθες είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα «ντουλάπια» από τσιμέντο στα σημεία που είναι πιο επικίνδυνα για υποστήριξη ώστε να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του υπολοίπου οικοπέδου.

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Η παράλειψή τους μπορεί να σημαίνει ότι υποεκτιμήθηκε ο κίνδυνος, το έδαφος και το είδος του κτιρίου που βρισκόταν δίπλα ή και λόγο ταχύτητας για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

Όπως επισήμανε, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτήριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επίσης, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτήριο.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών του ΕΜΠ Κωνσταντίνος Σπυράκος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ανέφερε ότι μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος θεμελίωσης των δύο κτιρίων και η φύση του εδάφους.

«Εάν υπήρχε κοινή ή άμεσα επηρεαζόμενη θεμελίωση, τότε μια επέμβαση στο ένα κτίριο θα μπορούσε να επηρεάσει και το άλλο».

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στο Star επεσήμανε ότι από τις εργασίες σστο παρακείμενο κτίριο «είναι πάρα πολύ πιθανό» να χτύπησαν τα θεμέλια του καταρρεύσαντος.

Κι ενώ αναζητούνται τα ακριβή αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι ένοικοι των επτά διαμερισμάτων ζουν με την αγωνία, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα έχασαν τα πάντα.

Με την αγωνία ζουν, όμως, και οι κάτοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε, καθώς και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρξει έλεγχος της στατικότητας.