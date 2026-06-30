Πετράλωνα: Καρέ – καρέ η κατάρρευση της πολυκατοικίας – Εικόνες από τη στιγμή που το κτίριο παίρνει κλίση και πέφτει

Σοκάρει το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή που το πολυώροφο κτίριο στα Κάτω Πετράλωνα μετατρέπεται σε έναν σωρό από ερείπια.

Το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον χρήστη @Vaggelisromp στην πλατφόρμα του TikTok, αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

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Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το κτίριο επί της οδού Αλκμήνης 22 υποχωρεί πλήρως, ενώ ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του βίντεο, πρόκειται για το γειτονικό του οίκημα.

Δείτε τις φωτογραφίες ντοκουμέντο:

Έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για εργασίες που εκτελούνταν στο υπόγειο της ίδιας της πολυκατοικίας, τα νεότερα στοιχεία ανατρέπουν το σκηνικό.

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε εργασίες θεμελίωσης που πραγματοποιούνταν σε όμορο (διπλανό) οικόπεδο, οι οποίες φαίνεται πως επηρέασαν τη στατικότητα του κτιρίου που κατέρρευσε.

Στο σημείο της καταστροφής έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση των Αρχών. Στην οδό Αλκμήνης έχουν σπεύσει και επιχειρούν:

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Ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τον αποκλεισμό της περιοχής.

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Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε κατάσταση ετοιμότητας.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν μεταβεί εσπευσμένα κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ και της εταιρείας φυσικού αερίου (ΔΕΦΑ), καθώς η πολυκατοικία ήταν συνδεδεμένη με το δίκτυο παροχής και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακοπή της τροφοδοσίας για την αποτροπή τυχόν έκρηξης.

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Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για να μην πληρώσουν το ειδικό υλικό

Νέα στοιχεία που έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτουν ένα πλέγμα τεχνικών παραλείψεων, προειδοποιήσεων που αγνοήθηκαν, αλλά και την ηρωική παρέμβαση μιας μηχανικού που απέτρεψε μια σίγουρη τραγωδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πολιτικών μηχανικών, η παλαιά πολυκατοικία, κατασκευής 1970, διέθετε ρηχή θεμελίωση (μόλις 1 έως 1,30 μέτρο βάθος), καθώς δεν είχε υπόγειο, πρακτική συνηθισμένη για τα δεδομένα της εποχής.

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Το κτίριο βασιζόταν εν μέρει σε πλευρικό τοίχο αντιστήριξης. Το πρόβλημα εντάθηκε λόγω της φύσης του εδάφους στην περιοχή των Πετραλώνων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως γεώδες και ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Παράλληλα, στο γειτονικό οικόπεδο βρισκόταν σε εξέλιξη ανέγερση νέας οικοδομής με υπόγειους χώρους, για την οποία πραγματοποιήθηκε βαθιά εκσκαφή 5 έως 6 μέτρων, υποσκάπτοντας ουσιαστικά τα θεμέλια του υφιστάμενους κτιρίου.

Οι αγνοημένες εισηγήσεις και η εκδοχή της διαρροής

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει δύο κρίσιμα στοιχεία που εξετάζουν οι πραγματογνώμονες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι δύο εβδομάδες πριν από το συμβάν, τεχνικοί που επιθεώρησαν το εργοτάξιο είχαν εισηγηθεί την άμεση θωράκιση των πρανών της εκσκαφής με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διαγνώσκοντας ορατό κίνδυνο υποχώρησης του εδάφους.

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του υπό ανέγερση κτιρίου φέρονται να υποστήριξαν στις Αρχές ότι υπήρχε υπόγεια διαρροή από αγωγό, η οποία αλλοίωσε τη συνοχή του εδάφους κάτω από την παλαιά πολυκατοικία.

«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει» — Η σοκαριστική μαρτυρία ενοίκου

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κόρης ενοίκου του πρώτου ορόφου στο MEGA, η οποία περιέγραψε λεπτό προς λεπτό το χρονικό του τρόμου.

Το πρωί της καταστροφής, η μητέρα της άκουσε έντονους τριγμούς στη μεσοτοιχία και ειδοποίησε την προσωπική τους μηχανικό.

Όταν η μηχανικός έφτασε στο σημείο, ενημερώθηκε από το εργοτάξιο ότι το κτίριο είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση, η οποία μέσα σε μία ώρα εκτινάχθηκε από το 5% στο 15%.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, όταν επισημάνθηκε το γεγονός στους υπεύθυνους της νέας οικοδομής, ένας εξ αυτών απάντησε απαξιωτικά: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει».