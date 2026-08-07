Μοσχάτο: Καταστράφηκε ολοσχερώς το εγκαταλελειμμένο κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 7/8 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ενώ το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

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Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από αστέγους.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πυρκαγιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα τόσο στο κτίριο όσο και σε ξερά χόρτα που υπήρχαν στον περιβάλλοντα χώρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.