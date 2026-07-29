Φωτιά στην Αρτέμιδα Αττικής – Έσβησε σε 40 λεπτά μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής

Σε 40 λεπτά κατασβέθη η φωτιά στην Αρτέμιδα Αττικής που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα πλησίον του Παλαιού Δημαρχείου στο Δήμο Σπατων -Αρτέμιδας, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:00.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα, με συνδρομή απο υδροφόρες του δήμου Σπατων – Αρτέμιδας.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.