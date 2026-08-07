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Τραγωδία στις Σέρρες: Σφοδρή, μετωπική σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Σκοτώθηκαν μητέρα και γιος (Σοκαριστικές εικόνες)

Τραυματισμένος στο νοσοκομείο ο οδηγός του φορτηγού

Τραγωδία στις Σέρρες: Σφοδρή, μετωπική σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ – Σκοτώθηκαν μητέρα και γιος (Σοκαριστικές εικόνες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:31

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 7/8 στις Σέρρες, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το σφοδρό τροχαίο συνέβη περίπου στις 7:30 το πρωί, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο στην εθνική οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκώμης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας lionnews.gr, οι δύο νεκροί είναι μητέρα και γιος, ηλικίας 24 και 43 ετών, υπήκοοι Αλβανίας, ενώ ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Η μητέρα και ο γιος ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε μεγάλη επιχείρηση αγοράς και διαχείρισης ακινήτων, που εδρεύει στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα). Την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα Τροχαίας, που εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση

Μάλιστα, σύμφωνα με την Τροχαία, το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε την σφοδρή σύγκρουση.

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