Σαλμονέλα στην Αττική: Η ανακοίνωση του ψητοπωλείου στο Περιστέρι – “Δεν προκύπτει παρουσία του βακτηρίου”

Ανακοίνωση για τα 9 κρούσματα σαλμονέλας στην Αττική εξέδωσε το ψητοπωλείο στο Περιστέρι στο οποίο φέρεται να κατανάλωσαν γεύμα και να μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Συνολικά 9 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας λόγω σαλμονέλας. Ανάμεσά τους και δύο παιδιά 11 χρόνων. Κατήγγειλαν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο ψητοπωλείο του Περιστερίου και εμφάνισαν εμετούς, διάρροιες και πυρετό. Σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη (28/07), τόνισε πως οι έρευνες συνεχίζονται αλλά από την πρώτη αξιολόγηση δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου.

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Τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διαδικασία διερεύνησης και ιχνηλάτησης και πως από την πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας στα κοτόπουλα της επιχείρησης.

«Θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις», τονίζει.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Αγαπητοί πελάτες, με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

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Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας.