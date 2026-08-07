Παγκόσμιο Κ20: Ασημένιο μετάλλιο στο μήκος για την Έβελυν Μητροπούλου – Το άλμα των 6,44 μέτρων που την ανέβασε στο βάθρο

Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Έβελυν Μητροπούλου.

Η 18χρονη ήθελε το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και απέδειξε πως μπορούσε να το κατακτήσει. Με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44 μ., ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.

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Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι, που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου, ξεκίνησε πολύ δυνατά με προσπάθεια στα 6,27 μ., που την έβαλε από νωρίς στο βάθρο των νικητριών. Στο δεύτερο άλμα πέτυχε τα 6,44 μ. και πέρασε πρώτη, ωστόσο λίγο αργότερα η Γαλλίδα Ντιαρά έκανε 6,52 μ. και την έριξε στη δεύτερη θέση. Η Μητροπούλου στη συνέχεια έκανε 6,21 μ., άκυρο, 5,99 μ. με πάτημα εκτός βαλβίδας και έκλεισε τον αγώνα της με 6,09 μέτρα.

Η αθλήτρια κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στην ιστορία της διοργάνωσης στις γυναίκες και το 18ο μετάλλιο της χώρας μας από την έναρξη του θεσμού.

Η τελευταία φορά που η Μητροπούλου είχε κάνει άλμα πάνω από τα 6,40 μ. ήταν τον χειμώνα όταν και πέτυχε 6,45 μ., που είναι και το ατομικό της ρεκόρ. Από τότε είχε σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 6,20 μ., ωστόσο δεν είχε προσεγγίσει ξανά ανάλογη επίδοση. Μέχρι σήμερα που απαιτήθηκε, προκειμένου να κατακτήσει το πολυπόθυτο μετάλλιο.

Η ελληνική ομάδα έκανε φοβερή εξέδρα και έδωσε μοναδικό ρυθμό στην αθλήτρια. Το φινάλε του αγώνα βρήκε την Μητροπούλου αγκαλιά με την ελληνική σημαία – την ίδια με την οποία έχουν πανηγύρισει όλα τα παιδιά που κατέκτησαν μετάλλια στα πρωταθλήματα κατηγοριών από το 2022 μέχρι σήμερα – και τα μέλη της αποστολής στις εξέδρες.

Ντελίκα Ντιάρα με 6,52 μ. πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ20 και το χάλκινο η επίσης Γαλλίδα Σουντάτου Νιάνγκ με 6,34 μέτρα.

Στο ίδιο στάδιο, στην ίδια διοργάνωση το 2014 η Ηλιάνα Κοροσίδου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στη σφυροβολία.