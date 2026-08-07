Γουδί: Νεκρή 53χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής 7/8 μία 53χρονη γυναίκα από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας και βρέθηκε στον ακάλυπτο.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο σημείο έφτασαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν την 53χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας στο Γουδί και στη συνέχεια την παρέδωσαν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.