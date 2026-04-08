Πρέβεζα: Συνελήφθη γυναίκα που “ρήμαζε” πολίτες και καταστήματα – Πάνω από 13.000 ευρώ η λεία της

Χειροπέδες σε μια γυναίκα στην Πρέβεζα έβαλαν αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για σωρεία κλοπών και απατών.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές εξιχνίασαν έξι υποθέσεις κλοπών και απατών, με το συνολικό παράνομο όφελος να φτάνει τις 13.420 ευρώ, ποσό κάθε άλλο παρά αμελητέο.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι Αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το “κουβάρι” της υπόθεσης μετά από μια καταγγελία στις 7 Ιανουαρίου 2026, όταν η κατηγορούμενη αφαίρεσε από έναν άνδρα το αυτοκίνητό του, το κινητό του τηλέφωνο και την τραπεζική του κάρτα, με την οποία πρόλαβε να «σηκώσει» 800 ευρώ.

Αν και το όχημα βρέθηκε και αποδόθηκε, η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ένα ευρύ φάσμα δράσης που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2025:

-Αφαίρεσε συνολικά 2.650 ευρώ από το ίδιο πρατήριο υγρών καυσίμων «χτυπώντας» δύο φορές.

-Αφού έκλεψε τραπεζική κάρτα και βιβλιάριο από σπίτι στην Πρέβεζα, ταξίδεψε μέχρι το Αγρίνιο, όπου κατάφερε να κάνει ανάληψη 9.000 ευρώ από τραπεζικό κατάστημα.

-Αφαίρεσε 900 ευρώ από μπουφάν πολίτη, καθώς και κινητά τηλέφωνα σε διαφορετικές περιπτώσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες των διακεκριμένων κλοπών και της απάτης με υπολογιστή και υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.