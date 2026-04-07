Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανηλίκους που έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και ρούχα από καταστήματα

Στα 6.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύο διαφορετικές υποθέσεις κλοπών με πρωταγωνιστές ανήλικους και νεαρούς δράστες απασχόλησαν, το τελευταίο 24ωρο, τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις.

   Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν στην περιοχή της Ξηροκρήνης, δύο άτομα, 21 και 15 ετών, καθώς είχαν διαρρήξει κατάστημα ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών και scooter στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσαν πέντε ηλεκτρικά πατίνια και τέσσερις μπαταρίες ηλεκτρικών μοτοσικλετών. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε περίπου 6.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Σε δεύτερο περιστατικό, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 17 και 16 ετών (αγόρι και κορίτσι, αντίστοιχα), οι οποίοι φέρονται να αφαίρεσαν διάφορα ενδύματα από κατάστημα. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι η 16χρονη δεν είχε προβεί ποτέ στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως όφειλε.

   Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ