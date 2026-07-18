Βαρεθήκατε τα αυγά; 5+1 τροφές με ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη

Τα αυγά αποτελούν διαχρονικά μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης. Πρόκειται για το απόλυτο fitness τρόφιμο, από εκείνους που θέλουν όγκο μέχρι γράμμωση. Είναι όμως φυσιολογικό, μετά από καιρό, να αναζητά κανείς περισσότερη ποικιλία στο καθημερινό του διαιτολόγιο.

Σύμφωνα με την Harvard T.H. Chan School of Public Health, η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, την αποκατάσταση των ιστών, αλλά και για την παραγωγή ενζύμων και ορμονών που είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του οργανισμού. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η ποιότητα και η ποικιλία των πηγών πρωτεΐνης είναι εξίσου σημαντικές με την ποσότητα.

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Αν λοιπόν έχετε κουραστεί να τρώτε αυγά κάθε μέρα, αυτές είναι μερικές εξαιρετικές εναλλακτικές.

1. Στήθος κοτόπουλου

Το στήθος κοτόπουλου θεωρείται μία από τις κορυφαίες πηγές άπαχης πρωτεΐνης. Μια μερίδα 100 γραμμαρίων αποδίδει περίπου 31 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα περιέχει σχετικά λίγα κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με άλλα είδη κρέατος. Για τον λόγο αυτό αποτελεί βασική επιλογή σε πολλά ισορροπημένα διατροφικά προγράμματα.

2. Στραγγιστό γιαούρτι

Το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, αλλά και για το ασβέστιο που προσφέρει. Ανάλογα με το προϊόν, μια συσκευασία 200 γραμμαρίων μπορεί να περιέχει περίπου 18 έως 22 γραμμάρια πρωτεΐνης. Σύμφωνα με το Harvard Health, αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές μεταξύ των γαλακτοκομικών για όσους επιδιώκουν μεγαλύτερη πρόσληψη πρωτεΐνης.

3. Τόνος

Ο τόνος, είτε φρέσκος είτε σε κονσέρβα σε νερό, αποτελεί μια γρήγορη και πρακτική λύση. Τα 100 γραμμάρια παρέχουν περίπου 25 έως 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ τα λιπαρά ψάρια αποτελούν και σημαντική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία.

4. Cottage cheese

Το cottage cheese έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ όσων αθλούνται. Μια μερίδα 200 γραμμαρίων προσφέρει περίπου 22 έως 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ μπορεί να καταναλωθεί εύκολα τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά γεύματα.

5. Φακές

Οι φακές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες φυτικές πηγές πρωτεΐνης. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένες φακές περιέχει περίπου 18 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ είναι ταυτόχρονα πλούσιο σε φυτικές ίνες, σίδηρο και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Η Harvard επισημαίνει ότι τα όσπρια μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, ειδικά όταν καταναλώνονται τακτικά.

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+1. Σολομός

Εκτός από την υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ο σολομός αποτελεί μία από τις καλύτερες φυσικές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Μια μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει περίπου 22 έως 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ σύμφωνα με το Harvard Health, η τακτική κατανάλωση λιπαρών ψαριών μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρότυπο διατροφής που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς.

Γιατί έχει σημασία η πρωτεΐνη;

Η πρωτεΐνη δεν αφορά μόνο όσους πηγαίνουν γυμναστήριο. Όπως επισημαίνει η Harvard T.H. Chan School of Public Health, συμμετέχει στη δημιουργία και την επιδιόρθωση των ιστών, στη σύνθεση ενζύμων και ορμονών, ενώ συμβάλλει και στη διατήρηση του αισθήματος κορεσμού μετά το γεύμα. Οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική δραστηριότητα και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του, γι’ αυτό και η εξατομικευμένη καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας παραμένει η καλύτερη επιλογή.