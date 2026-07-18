Τρεις νέες συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση σε Αττική και Κρήτη

Σε τρεις ακόμη συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση προχώρησαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες είναι αλλοδαποί και κατηγορούνται για ισάριθμες περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση που σημειώθηκαν στην Άνοιξη Αττικής, στον λόφο της Πνύκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης.

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Η πρώτη υπόθεση αφορά 50χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/7) σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα, κοντά σε δασική έκταση στην Άνοιξη Αττικής. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της προς τις δασικές εκτάσεις της Άνοιξης και της Εκάλης, καθώς και τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς.

Στη δεύτερη περίπτωση, ανακριτικοί υπάλληλοι συνέλαβαν 33χρονη υπήκοο Ουκρανίας για πυρκαγιά από πρόθεση που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/7) σε δασική έκταση στον λόφο της Πνύκας, κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου 26χρονος υπήκοος Αιγύπτου κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά σε πάρκο – αλσύλλιο, στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 789.076,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 182 αφορούν υποθέσεις από αμέλεια και οι 22 υποθέσεις από πρόθεση.