Αστυνομικό θρίλερ στην Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το ανθρώπινο πτώμα σε βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07) επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, όταν ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα σε κτίριο, από την οποία αναδυόταν μια περίεργη μυρωδιά.

Οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μια ύποπτη βαλίτσα η οποία φαίνεται ότι περιέχει ανθρώπινο μέλος (κάτω άκρο) σε προχωρημένη σήψη.

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Περισσότερες απαντήσεις για την υπόθεση αναμένονται μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιούν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καθώς και ιατροδικαστής.