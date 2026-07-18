Μουντιάλ 2026: Έτσι θα είναι η φαντασμαγορική τελετή λήξης – Τι θα δούμε

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η FIFA ετοιμάζει μια φαντασμαγορική τελετή λήξης, με παγκόσμιας εμβέλειας ονόματα από τη μουσική και τον κινηματογράφο να δίνουν το «παρών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο MetLife Stadium, στο Νιου Τζέρσεϊ, και θα ξεκινήσει περίπου 90 λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού, σηματοδοτώντας το τέλος της μεγαλύτερης διοργάνωσης Μουντιάλ που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα.

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Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, στη σκηνή θα εμφανιστούν η Λάουρα Παουζίνι, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Νικόλ Σέρζινγκερ, ενώ ξεχωριστή παρουσία θα έχει και ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου IShowSpeed.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η συμμετοχή του Τομ Κρουζ, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ειδική εμφάνιση. Αν και οι διοργανωτές κρατούν μυστικές τις λεπτομέρειες, η παρουσία του Χολιγουντιανού σταρ συγκαταλέγεται στα στοιχεία που αναμένεται να κλέψουν την παράσταση.

Λίγο πριν από τη σέντρα του τελικού, η πολυβραβευμένη Τζένιφερ Χάντσον θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της βραδιάς.

Η FIFA έχει σχεδιάσει την τελετή ως μια γιορτή που θα αποτυπώνει το ταξίδι των 48 εθνικών ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση, με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μουσική και καλλιτεχνικά δρώμενα, λίγο πριν αναδειχθεί ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής.