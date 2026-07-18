Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού: Περίπου 100.000 εκδρομείς αναχωρούν για τα νησιά το τριήμερο
Η πληρότητα στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού αγγίζει το 100%, ενώ ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα εισιτήρια προς Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα για νησιωτικούς και άλλους καλοκαιρινούς προορισμούς.
Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, στις εθνικές οδούς αλλά και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς το τριήμερο δίνει σε πολλούς την ευκαιρία για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση.
Στον Πειραιά, από νωρίς το πρωί, ταξιδιώτες σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από τα πλοία, περιμένοντας να επιβιβαστούν και να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.
Η πληρότητα στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού αγγίζει το 100%, ενώ για αρκετά πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τα διαθέσιμα εισιτήρια είναι ελάχιστα ή έχουν ήδη εξαντληθεί.
Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με 19.140 επιβάτες να έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.
Παράλληλα, ακόμη 25 πλοία αναχωρούν για τον Αργοσαρωνικό, μεταφέροντας συνολικά 20.980 ταξιδιώτες.
Το πρώτο κύμα της θερινής εξόδου βρίσκεται στο αποκορύφωμά του, με περίπου 100.000 εκδρομείς να αναχωρούν το τριήμερο για νησιωτικούς προορισμούς, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών για χιλιάδες πολίτες.
Πηγή: ertnews.gr
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