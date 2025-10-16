Πρέβεζα: Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα – Ένας τραυματίας
Υπήρξαν αρκετές υλικές ζημιές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 16/10 καθώς σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Πρέβεζα.
Λόγω της έκρηξης υπήρξαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ σύμφωνα με το Prevezanews τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που προχώρησαν σε έλεγχο του χώρου, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.
