ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα – Ένας τραυματίας

Υπήρξαν αρκετές υλικές ζημιές

Πρέβεζα: Έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα – Ένας τραυματίας
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 16/10 καθώς σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Πρέβεζα.

Λόγω της έκρηξης υπήρξαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ σύμφωνα με το Prevezanews τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που προχώρησαν σε έλεγχο του χώρου, ενώ τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

ΕΛΛΑΔΑ

