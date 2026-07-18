Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-0: Πρώτη φιλική ήττα για τους ερυθρόλευκους

Την πρώτη του ήττα γνώρισε ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους, καθώς «λύγισε» με 1-0 από τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του «Αίαντα» («Ντε Τόεκομστ»). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε αυτή τη φορά τους «βασικούς» (ένα 24ωρο μετά τη νίκη με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρντ), ενώ έδωσε χρόνο συμμετοχής (15 λεπτά) και στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων», τον Τζοέλ Ρόκα. Τα επόμενα φιλικά του Ολυμπιακού στην Ολλανδία είναι προγραμματισμένα στις 24 Ιουλίου με την Αντβέρπ και στις 25 Ιουλίου με την Αλκμάαρ.

Ο Ολυμπιακός έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 5’ με τον Γιάρεμτσουκ, όμως το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Πάες που έδιωξε με το πόδι. Η ολλανδική ομάδα είχε τις δικές της καλές στιγμές με τους Ντόλμπεργκ (13’), Γκοντς (24’) με τον Πόποβιτς να κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις.

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Στο 69’ ο Γιάρεμτσουκ είχε άλλη μία καλή ευκαιρία, αλλά το πλασέ του κόπηκε την τελευταία στιγμή απ’ την άμυνα του Άγιαξ, ενώ στο 74’ ο Καρίτσο είχε ένα πολύ καλό πλασέ στο δοκάρι.

Το γκολ που έκρινε εντέλει το φιλικό σημείωσε στο 80’ ο Έντβαρντσεν με πλασέ που κόντραρε και πάνω στον Μαφέο και κατέληξε στο δοκάρι και στα δίχτυα του Πόποβιτς για το τελικό 1-0 υπέρ του «Αίαντα».

Κίτρινες: 89’ Ουαζάνε – 41’ Έσε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΓΙΑΞ (Μίτσελ Σάντσεθ): Πάες (61’ Χέρκενς), Ρόσα (68’ Γκαέι), Μπάουμαν (68’ Τζόνσον), Μπλιντ (68’ Αμπντάλα), Βίνταλ (61’ Κάπλαν), Ρεγκίερ, Μπερχάους (68’ Καρίτσο), Κλάασεν (68’ Ουαζάνε), Ντόλμπεργκ (46’ Κοναντού), Γκλουκ (68’ Ενρίκε), Γκοντς (68’ Έντβαρντσεν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς (67’ Γκουτσίδης), Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (75’ Φίλης), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνης (75’ Ρόκα), Γιάρεμτσουκ.