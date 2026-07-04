Αμαλιάδα: Επίθεση με γκαζάκι σε είσοδο πολυκατοικίας (φωτογραφίες)

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε μετά τις πέντε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στην Ευαγγελίστρια Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο εκκωφαντικός κρότος που έκαναν γκαζάκια που εξερράγησαν στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου, σήκωσε την περιοχή στο πόδι.

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Κάτοικοι που μίλησαν στο ανέφεραν πως δεν είχαν βιώσει κάτι τέτοιο ποτέ άλλοτε και βγήκαν έντρομοι στο δρόμο να δουν τι είχε συμβεί, εκτιμώντας αρχικά πως κάποιο φορτηγό είχε πέσει σε κάποιο κτίριο, μιας και στην παρακείμενη οδό Ευαγγελιστρίας συμβαίνουν συχνά τροχαία.

Όμως αυτό που αντίκρισαν τους σόκαρε ακόμα περισσότερο με τις φλόγες να καίνε την είσοδο πολυκατοικίας και το σκηνικό στο σημείο να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Τζάμια είχαν σπάσει από την έκρηξη τόσο στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, όσο και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την έκρηξη πέραν των υλικών ζημιών σε κτίρια, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και καταγράφουν μαρτυρίες για το συμβάν και βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την πιθανότητα να έχει ανοίξει ένας κύκλος που μπορεί να φέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις…

Συνολικά τρία γκαζάκια και ένα μπιτόνι με βενζίνη αποτέλεσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου.

Αυτά εντόπισαν οι αστυνομικοί που από νωρίς το πρωί ερευνούν το σημείο της έκρηξης.