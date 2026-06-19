Πώς άρπαξαν 200 χρυσές λίρες αξίας 450.000 ευρώ από ηλικιωμένο στην Αθήνα – Η απάτη με τους “υπαλλήλους της ΔΕΗ”

Μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων πολιτών αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., με πρωταγωνιστές μέλη συμμορίας που παρίσταναν τηλεφωνικά υπαλλήλους της ΔΕΗ και κατάφερναν να αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψίαστα θύματα.

Το πιο εντυπωσιακό περιστατικό αφορά έναν 82χρονο άνδρα στην Αθήνα, ο οποίος πείστηκε να τοποθετήσει έξω από το διαμέρισμα του δύο σακούλες με 200 χρυσές λίρες και χρυσαφικά συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Οι δράστες είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, συστήνοντας τους εαυτούς τους ως τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ και υποστηρίζοντας ότι υπήρχε σοβαρή διαρροή ρεύματος στην κατοικία του.

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Η τηλεφωνική παγίδα και οι «εισπράκτορες»

Η μέθοδος που ακολουθούσαν ήταν συγκεκριμένη και απόλυτα οργανωμένη. Οι απατεώνες κρατούσαν τα θύματά τους για αρκετή ώρα στο τηλέφωνο, δίνοντας τους συνεχώς οδηγίες και αποτρέποντάς τα από το να επικοινωνήσουν με συγγενείς ή με την Αστυνομία.

Την ώρα που ο τηλεφωνητής απασχολούσε το θύμα, οι συνεργοί του βρίσκονταν ήδη κοντά στην οικία-στόχο. Μόλις λάμβαναν το σχετικό σήμα, πλησίαζαν το σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί χρήματα και κοσμήματα και τα αφαιρούσαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Απάτη με λίρες: Στόχευαν αποκλειστικά ηλικιωμένους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συμμορία επέλεγε αποκλειστικά ηλικιωμένους πολίτες, εκμεταλλευόμενη την ευπιστία και τη μοναχικότητά τους. Με δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά, αναζητούσαν το επόμενο θύμα που θα πειθόταν να παραδώσει την περιουσία του.

Η δράση τους φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα επικερδής, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αποκόμισαν παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 450.000 ευρώ μέσα σε λίγες μόνο ημέρες δράσης.