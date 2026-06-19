Κίνηση τώρα: Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αττικής – Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας

Η Αθήνα ασφυκτιά από την κίνηση στους δρόμους της καθώς στο κόκκινο βρίσκονται και σήμερα (19/6) κεντρικές οδικές αρτηρίες στο Λεκανοπέδιο.

Απέραντο πάρκινγκ θυμίζουν Κηφισός, Πέτρου Ράλλη, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Μεσογείων, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας.

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Αυξημένη είναι η κίνηση σε Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό καθώς σημαντική κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

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Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/6W8SjL1G5i— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 19, 2026

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.