Κίνηση τώρα: Στο “κόκκινο” οι δρόμοι της Αττικής – Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η Αθήνα ασφυκτιά από την κίνηση στους δρόμους της καθώς στο κόκκινο βρίσκονται και σήμερα (19/6) κεντρικές οδικές αρτηρίες στο Λεκανοπέδιο.
Απέραντο πάρκινγκ θυμίζουν Κηφισός, Πέτρου Ράλλη, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η Μεσογείων, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος της Συγγρού και η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας.
Αυξημένη είναι η κίνηση σε Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό καθώς σημαντική κίνηση παρατηρείται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
πηγή στην Google
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