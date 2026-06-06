Λάρισα: Με εκσκαφέα έψαξε η ΕΛΑΣ τις χρυσές λίρες στη βίλα των Βιλανάκηδων – Δείτε βίντεο

Έφοδο στη βίλα των Βιλανάκηδων στη Λάρισα, της γνωστής οικογένειας Ρομά που κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, πραγματοποίησαν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί και εντόπισαν, μεταξύ άλλων, όπλα, σφαίρες, χρήματα, οχήματα.

Βίντεο που δημοσιεύει η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τη στιγμή που εκσκαφέας σκάβει στην αυλή της βίλας της οικογένειας αναζητώντας τις κρυμμένες χρυσές λίρες.

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Παράλληλα, συνελήφθη εκ νέου ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, στο οποίο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος της. Η οικονομική ζημιά σε βάρος των θυμάτων από τη δράση των κατηγορουμένων, ανέρχεται σε ποσό άνω των 777.500 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σε περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, συνελήφθη εκ νέου ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, στο οποίο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος της.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης -που ανήκουν στην ίδια οικογένεια- τα οποία δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Ως προς την ποινική εξέλιξη, οι τρεις από τους κατηγορουμένους προφυλακίστηκαν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, ενώ σε βάρος του τελευταίου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Από την περαιτέρω αξιολόγηση και ανάλυση του προανακριτικού υλικού, σε συνδυασμό με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των κατηγορούμενων, καθώς και από την εξέταση επιπλέον παθόντων, διαπιστώθηκε η συμμετοχή τους, καθώς και ακόμη ενός ημεδαπού, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σε επιπλέον περιπτώσεις απάτης και εκβίασης.

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Ειδικότερα, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον 9 περιπτώσεις απάτης, μία περίπτωση απάτης και εκβίασης, μία περίπτωση υπεξαίρεσης, δύο περιπτώσεις κλοπών, καθώς και μία ληστεία. Η οικονομική ζημιά σε βάρος των θυμάτων από τη δράση των κατηγορουμένων, ανέρχεται σε ποσό άνω των 777.500 ευρώ.

Κατόπιν αυτού, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (4/6) οργανώθηκε και υλοποιήθηκε νεότερη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα και στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε. Μαγνησίας.

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Κατά την επιχείρηση, εντοπίσθηκε και συνελήφθη το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, καθώς στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σχηματίστηκαν επιμέρους δικογραφίες σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για υπόθεση ρευματοκλοπής.

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Συνολικά, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα και χώρους κράτησης, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας Λάρισας και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και -9- φυσίγγια,

ταχυγεμιστήρας πιστολιού,

-56- κυνηγετικά φυσίγγια,

-502- κροτίδες,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

μέσο ψηφιακής αποθήκευσης (USB),

ατζέντες και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις,

τραπεζικό βιβλιάριο,

-615- ευρώ,

-4- καταγραφικά μηχανήματα,

-14- συναλλαγματικές, καθώς και

-5- αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2007, προσέγγιζαν τα θύματά τους εμφανιζόμενα ως πρόσωπα ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας και, με το πρόσχημα της πώλησης μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, τα έπειθαν να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

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Στη συνέχεια, χωρίς να εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να αποφύγουν την παράδοση των συμφωνηθέντων, ενώ σε περιπτώσεις που τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους προέβαιναν σε απειλές, εκφοβισμούς και, κατά περίπτωση, σε επίδειξη όπλων.

Παράλληλα, από τη σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος οικονομικού προφίλ μέλους της οργάνωσης και του πραγματικού τρόπου διαβίωσής του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των έτερων κατηγορουμένων θα υποβληθούν αρμοδίως.