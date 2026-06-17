Αττική: Ξεδοντιάστηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες – Άρπαξαν χρυσές λίρες και τιμαλφή αξίας άνω των 450.000 ευρώ

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 31χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης και κλοπών από κατοικίες, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους σε περιοχές της Αθήνας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16.06), στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και ένας 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, ενώ αναζητείται από τις αρχές.

Πώς δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος είχαν οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με πρόσχημα δήθεν τεχνικές βλάβες ή διαρροές, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μόλις το θύμα πειθόταν, ο «τηλεφωνητής» ενημέρωνε τους συνεργούς του, οι οποίοι αναλάμβαναν την υλοποίηση της απάτης και την αφαίρεση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων.

Οι δράστες κρατούσαν τα θύματα συνεχώς απασχολημένα στο τηλέφωνο, αποτρέποντάς τα από το να επικοινωνήσουν με συγγενείς ή τις αρχές, ενώ τα έπειθαν να αφήσουν εκτός της οικίας τους χρήματα και τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 31χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού του «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φρόντιζε να σταθμεύει σε σημεία με οπτική επαφή με τις κατοικίες-στόχους, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Οι συναλλαγές που τους πρόδωσαν

Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε επίσης ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να επένδυαν τα παράνομα κέρδη τους σε περιουσιακά στοιχεία και δαπάνες που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν άεργοι, πραγματοποιούσαν σημαντικές αγορές και συναλλαγές αποκλειστικά με μετρητά.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ σε μετρητά, ένα όχημα, φορητός υπολογιστής, δύο κινητά τηλέφωνα και πλήθος τραπεζικών καρτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών στην Αθήνα, από τις οποίες οι δράστες φέρονται να απέσπασαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά συνολικής αξίας άνω των 450.000 ευρώ, καθώς και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο 31χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 22χρονου συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξ