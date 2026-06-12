ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στη Χαλκιδική: “Μαϊμού” λογιστής άρπαξε 5.500 ευρώ από 13χρονη

Με το πρόσχημα ότι ο πατέρας της κινδύνευε με πρόστιμο

Απάτη στη Χαλκιδική: “Μαϊμού” λογιστής άρπαξε 5.500 ευρώ από 13χρονη
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.

   Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στην οικία και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα – συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

   Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ