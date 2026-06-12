Απάτη στη Χαλκιδική: “Μαϊμού” λογιστής άρπαξε 5.500 ευρώ από 13χρονη
Με το πρόσχημα ότι ο πατέρας της κινδύνευε με πρόστιμο
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας, εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσποιήθηκε ότι καλεί εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε πως ο πατέρας της ανήλικης κινδύνευε να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με το πρόσχημα αυτό έπεισε το κορίτσι να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε μέσα στην οικία και να το παραδώσει προκειμένου να διευθετηθεί η υποτιθέμενη εκκρεμότητα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η 13χρονη παρέδωσε σε γυναίκα – συνεργό, η οποία μετέβη στο σπίτι, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας περίπου 5.500 ευρώ.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία.
πηγή στην Google
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