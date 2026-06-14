Μενίδι: Προσποιήθηκε τον τεχνικό και έψαχνε για χρήματα μέσα σε σπίτι ηλικιωμένης (Βίντεο)

Μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στο Μενίδι, όταν μπήκε στο σπίτι της νεαρός προσποιούμενος τον τεχνικό ρεύματος, ενώ στην πραγματικότητα αναζητούσε αντικείμενα αξίας, κοσμήματα και χρήματα.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (12/06), όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του Mega, ο νεαρός Ρομά πέρασε το κατώφλι του σπιτιού της ανυποψίαστης ηλικιωμένης στο Μενίδι, παριστάνοντας τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

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Στα πλάνα ακούγεται ο εξής διάλογος:

Θύμα: Ανοιχτή είναι η πόρτα.

Δράστης: Η κυρία Ζ…; Με έστειλε ο αρμόδιος … για κάτι ενέργειες στον ηλεκτρικό σας.

Η γυναίκα πίστεψε ότι απέναντι της βρισκόταν ένας τεχνικός ο οποίος πήγε να ελέγξει το ρεύμα. Η ηλικιωμένη φαίνεται ότι δυσκολεύεται να κινηθεί χωρίς τη βοήθεια του “Π” της, όμως προσπάθησε να τον εξυπηρετήσει και να του δείξει πού βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας.

Θύμα: Πίσω από την πόρτα είναι.

Δράστης: Αυτή εδώ;

Θύμα: Ναι, άνοιξέ την και θα δεις. Όχι αυτήν. Μπαλκονόπορτα άνοιξες καλέ. Εκεί είναι η πόρτα δίπλα σας. Δίπλα είπαμε, στο δεξί σας χέρι.

Ο νεαρός φαίνεται να κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο, ανοίγει πόρτες και εξερευνά τους χώρους του σπιτιού. Η ηλικιωμένη τον καθοδηγεί χωρίς να γνωρίζει ότι ο τεχνικός «μαϊμού» ψάχνει χρήματα και τιμαλφή.