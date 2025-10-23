Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία στο Σύνταγμα – Τα ΜΑΤ παραταγμένα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, η τροπολογία “δοκιμάζεται” (Εικόνες)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας

Πορεία στο Σύνταγμα – Τα ΜΑΤ παραταγμένα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, η τροπολογία “δοκιμάζεται” (Εικόνες)
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Προς το Σύνταγμα κατευθύνονται εκατοντάδες νεαρά άτομα, κρατώντας σημαίες και πανό, και φωνάζοντας συνθήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον δρόμο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε επάνω στο χώρο που έχει «οριοθετηθεί» από την σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την χθες, Τετάρτη (22/10).

Δείτε εικόνες από την πορεία

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ