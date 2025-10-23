Πορεία στο Σύνταγμα – Τα ΜΑΤ παραταγμένα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, η τροπολογία “δοκιμάζεται” (Εικόνες)

Φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Προς το Σύνταγμα κατευθύνονται εκατοντάδες νεαρά άτομα, κρατώντας σημαίες και πανό, και φωνάζοντας συνθήματα.

Στον δρόμο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε οποιονδήποτε επάνω στο χώρο που έχει «οριοθετηθεί» από την σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή την χθες, Τετάρτη (22/10).