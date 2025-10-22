Βουλή: Υπερψηφίστηκε με 159 «ναι» η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με 159 «ναι» υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Τετάρτης 22/10.

Συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές. «Ναι» στην τροπολογία ψήφισαν 159 βουλευτές και «όχι» στην τροπολογία, 134 βουλευτές.

Σύμφωνα με την τροπολογία την ευθύνη για την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αναλυτικά η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

1.Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Επί της Λεωψόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος, ως Χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α)Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό Πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β)η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ)η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

2.Όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική Ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

3.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

4.Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της Παραβίασης της παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.