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Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά αύριο από τις 16:00, έξι σταθμοί του Μετρό

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν προσωρινά αύριο από τις 16:00, έξι σταθμοί του Μετρό
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 16.00, η THEMA, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της εταιρείας, από τις 16:00 θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

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Η απόφαση αφορά τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Για την επαναλειτουργία των σταθμών, η THEMA αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερωθεί το επιβατικό κοινό.

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