Πολυτεχνείο: Το αυτοσχέδιο ιατρείο του 1973 «ζωντάνεψε» μέσα από τον πάγκο φοιτητών της Ιατρικής (βίντεο)

Έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στους φοιτητές της Ιατρικής που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της περίθαλψης των τραυματιών κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, απέτισαν σημερινοί φοιτητές της Ιατρικής.

Μέσα στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, έστησαν έναν συμβολικό πάγκο-ιατρείο, αναπαριστώντας το αυτοσχέδιο ιατρικό σημείο που είχε δημιουργηθεί εκείνες τις κρίσιμες ώρες, όταν τραυματισμένοι φοιτητές και πολίτες χρειάζονταν άμεση ιατρική βοήθεια.

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Στο σημείο δεσπόζει η επιγραφή «Αφιέρωμα πλατείας Ιατρικής – Το “Πρώτο Γενικό Λαϊκό Ιατρείο” του Πολυτεχνείου», ενώ ο πάγκος είναι γεμάτος με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τις ημέρες της εξέγερσης, αρχειακό υλικό, μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, καθώς και σχεδιαγράμματα των χώρων όπου προσφερόταν η περίθαλψη.

Μια λευκή ιατρική μπλούζα, ένα στηθοσκόπιο και κόκκινα γαρίφαλα συμπληρώνουν τη συμβολική αναπαράσταση, μεταφέροντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έχουν τοποθετηθεί στον πάγκο και αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν όσοι προσπάθησαν να περιθάλψουν τους τραυματίες.

«Δώσαμε τις πρώτες βοήθειες σε τόσο κόσμο και σκέφτηκα με τόσες συμπλοκές χρειαζόμασταν ένα οργανωμένο ιατρείο» είπε τότε ο Γιώργος Παυλάκης 22 ετών φοιτητής ιατρικής.

Σε άλλη μαρτυρία, ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε:

«Δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου τόσο τραυματισμένους ανθρώπους. Άρχισα να τρελαίνομαι… Όλα κυλούσαν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που δεν προλαβαίναμε να περιθάλψουμε τον ένα και αμέσως μετά έφτανε άλλος».

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Τα λόγια αυτά αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πίεση, την αγωνία και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όσων βρέθηκαν εκεί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, οι σημερινοί φοιτητές της Ιατρικής επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη εκείνων των ανθρώπων, αναδεικνύοντας μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική πλευρά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

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Γιατί η ιστορία του Νοεμβρίου του 1973 δεν γράφτηκε μόνο από όσους βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν, αλλά και από εκείνους που, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έδωσαν τη δική τους μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές.