Πολυτεχνείο: Ανοίγουν από σήμερα οι πύλες για τον εορτασμό της 53ης επετείου της 17ης Νοεμβρίου 1973

Με κλειστά κτίρια, αλλά εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αρχίζει από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το τριήμερο εορτασμού της 53ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973.

Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, οι εξωτερικές πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων θα ανοίγουν στις 8:30 και θα κλείνουν στις 18:00, ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια των κτιρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξουν στις 9:00 και θα κλείσουν στις 13:00.

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Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη από την περασμένη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων είναι κλειστά και θα παραμείνουν έως τη 17η Νοεμβρίου. Επίσης, η φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ είναι αυξημένη ήδη από την περασμένη Τρίτη και θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Έτσι, από σήμερα μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 όλα τα κτίρια του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων, παρά μόνο στον εξωτερικό χώρο του Ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το ΕΜΠ έχει διαθέσει για τον σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική πρυτανική πράξη που εκδόθηκε για τον εορτασμό της επετείου, οι φετινές αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών, γεγονότα τα οποία συνέβησαν πολλές φορές στο παρελθόν με πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».