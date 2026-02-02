Πλοίο “παλεύει” με τα κύματα για να δέσει στο Διαφάνι Καρπάθου – Εντυπωσιακά πλάνα από την προσπάθεια πρόσδεσης (βίντεο)

Σοβαρές δυσκολίες αντιμετώπισε πλοίο κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να δέσει στο λιμάνι Διαφανίου στην Κάρπαθο, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, διακρίνονται μεγάλα κύματα και ισχυροί άνεμοι να χτυπούν με δύναμη το πλοίο την ώρα που επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί κάθετα με τον λιμενοβραχίονα. Η μπουκαπόρτα είναι σχεδόν κατεβασμένη, γεγονός που αποτυπώνει την πρόθεση για αποβίβαση επιβατών, ενώ η ένταση του καιρού καθιστά την όλη διαδικασία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το πλήρωμα ρίχνει τους κάβους προς τον λιμενοβραχίονα. Εκεί, οι καβοδέτες προσπαθούν να τους πιάσουν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τα κύματα να σπάνε σχεδόν στα πόδια τους.

Η διαδικασία της πρόσδεσης εξελίσσεται σε πραγματική δοκιμασία αντοχής τόσο για το πλήρωμα όσο και για τους καβοδέτες, καθώς κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιές στο πλοίο και στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τέτοιες εικόνες αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πλοία που εξυπηρετούν απομακρυσμένα νησιά, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι άνεμοι και ο κυματισμός μετατρέπουν μια απλή πρόσδεση σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, χάρη στον επαγγελματισμό του πληρώματος και τη συνεργασία με τους καβοδέτες του λιμανιού, η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την ασφαλή πρόσδεση και την εξυπηρέτηση των επιβατών.