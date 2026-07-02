Σεισμός στην Κάρπαθο: Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια – Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στην Κάρπαθο μετά τον ισχυρό σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Πέμπτη 2/7.

Συγκεκριμένα, μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, που εκδηλώθηκε σήμερα 02 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:06, 11 χλμ ΝΝΑ της Καρπάθου, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και η 3η Ε.Μ.Α.Κ.