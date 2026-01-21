Πέραμα: Πλήρωμα και ρυμούλκα προσπαθούν να σώσουν πλοίο – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, όταν δεμένο πλοίο παρουσίασε επικίνδυνη κλίση 40 μοιρών, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλειά του αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν το πλήρωμα του πλοίου καθώς και ρυμουλκά, τα οποία επιχείρησαν να αποτρέψουν τα χειρότερα και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες δυσχέραναν τις προσπάθειες διάσωσης. Η έγκαιρη επέμβαση των ρυμουλκών και η συντονισμένη δράση του πληρώματος ήταν καθοριστικής σημασίας, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο ατύχημα ή σοβαρότερη ζημιά στο πλοίο.

Για το συμβάν μίλησε στο DEBATER ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων ασφαλείας:

«Όλοι οι ναυτικοί και όλα τα πληρώματα θα πρέπει να τηρούν ευλαβικά όλα τα μέτρα ασφαλείας καθώς και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ειδικά αυτές τις μέρες με τέτοιες αντίξοες καιρικές συνθήκες, και να μην παίρνουν κανένα ρίσκο. Γιατί η θάλασσα και τα άσχημα καιρικά φαινόμενα δεν συγχωρούν κανένα ρίσκο και κανένα λάθος πάνω στο καράβι».

Το περιστατικό στο Πέραμα έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες, αλλά και τη σημασία της πρόληψης, της σωστής εκπαίδευσης και της τήρησης των κανόνων ασφαλείας.