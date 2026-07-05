Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κάρπαθο – Προηγήθηκαν δονήσεις μικρότερης έντασης

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 5 Ιουλίου στην περιοχή της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:10 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

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Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 3,6 Ρίχτερ.