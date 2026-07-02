Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κάρπαθο

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης 2/7 στη θαλάσσια πεεριοχή ανοιχτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε στις 14:06 και είχε επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές των Δωδεκανήσων, προκαλώντας ανησυχία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24/6 είχε σημειωθεί και ακόαα μια δυνατή σεισμική δόνηση στην Κάρπαθο, μεγέθους 5 Ρίχτερ. Ο σεισμός τότε είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου και εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.