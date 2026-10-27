Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Κωνσταντίνος Αντάρας – Με «βραχιολάκι» ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την πολύκροτη υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που ερευνάται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Τρίτης (27/10), στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στη γνωστή αλυσίδα εστίασης.

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Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος που φέρεται ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι».

Ακόμη έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγυοδοσία που φτάνει έως τις 6.000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων συνεχίζονται.

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης – «Βραχιολάκι» για τον φερόμενο υπαρχηγό

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Pizza Fan, πέρασε την Τρίτη το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Διαφορετική ήταν η απόφαση για τον στενό συνεργάτη του, ο οποίος φέρεται στη δικογραφία να είχε τον ρόλο του υπαρχηγού.

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Σε βάρος του επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, αντί της προσωρινής κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και δεν αποτελούν απόφαση περί ενοχής.

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Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 6.000 ευρώ

Παράλληλα, έξι ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ για ορισμένους αποφασίστηκε και η καταβολή χρηματικής εγγυοδοσίας έως 6.000 ευρώ.

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Η ανακριτική διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν οι απολογίες ακόμη πέντε κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (26/10) είχαν αφεθεί ελεύθεροι οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος της αλυσίδας.

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Στους συγκεκριμένους κατηγορουμένους είχαν επιβληθεί κατά περίπτωση περιοριστικοί όροι και χρηματικές εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ.

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Η υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής των 25 εκατ. ευρώ

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκεται η φερόμενη λειτουργία οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων από καταστήματα της αλυσίδας.

Η φερόμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, το επίμαχο λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την αλλοίωση της καταγραφής παραγγελιών, μέσω πρακτικών όπως τα εικονικά «κεράσματα», ώστε να εμφανίζονται μειωμένα έσοδα και να μην αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Τα 1,1 εκατ. ευρώ σε κρύπτη και τα 92 πολύτιμα ρολόγια

Σημαντικό μέρος της αστυνομικής έρευνας αφορά και τα ευρήματα από τις έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, σε κρύπτη κατοικίας στα βόρεια προάστια εντοπίστηκαν περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ οι Αρχές κατέγραψαν και συλλογή 92 πολύτιμων ρολογιών.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων και η τυχόν σύνδεσή τους με τις πράξεις που ερευνώνται.

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Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση του Κωνσταντίνου Αντάρα

Η υπεράσπιση του επιχειρηματία έχει αμφισβητήσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, καθώς και το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο συνήγορός του, ο Κωνσταντίνος Αντάρας αρνείται τις αναφορές της δικογραφίας περί εκβιασμών και παράδοσης αδήλωτων χρημάτων από καταστηματάρχες franchise.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική θέση, οι συναντήσεις με συνεργάτες της αλυσίδας πραγματοποιούνταν για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και τον καθορισμό εμπορικών στόχων.

Παράλληλα, η πλευρά του επιχειρηματία έχει εκφράσει την ανησυχία της για το μέλλον της Pizza Fan και των περίπου 2.500 εργαζομένων της.

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Σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία

Μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη και την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού στον φερόμενο υπαρχηγό, το ενδιαφέρον στρέφεται στις απολογίες των υπόλοιπων πέντε κατηγορουμένων.

Οι αποφάσεις για την προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων αφορούν αποκλειστικά το παρόν στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.