Pizza Fan: Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – Εγγυήσεις έως 5.000 ευρώ

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα σχετικά με φερόμενη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος της αλυσίδας, οι οποίοι πέρασαν τη Δευτέρα (26/10) από το ανακριτικό γραφείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Συνολικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες δέκα κατηγορουμένων, με τη διαδικασία να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων πέντε απολογιών, αναμένονται οι αποφάσεις για τους υπόλοιπους εμπλεκομένους που έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Η ανακριτική διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά, καθώς η υπόθεση αφορά συνολικά 23 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κακουργηματικές κατηγορίες.

Όπως έχει γράψει το DEBATER, για την Τρίτη (27/10) έχουν προγραμματιστεί απολογίες βασικών κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και του επιχειρηματία που φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Pizza Fan: Ξεκινούν οι απολογίες των 23 κατηγορουμένων για τη φοροδιαφυγή των 25 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα για τη φερόμενη φοροδιαφυγή των 25 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αφορά έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τις Αρχές να εξετάζουν τον τρόπο καταγραφής παραγγελιών και απόδοσης ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν γίνει γνωστά, ερευνάται η χρήση ειδικού λογισμικού, μέσω του οποίου φέρονται να αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η αποφυλάκιση των πρώτων πέντε μετά τις απολογίες τους αφορά την ποινική τους μεταχείριση στο παρόν στάδιο της ανάκρισης και δεν συνιστά απαλλαγή από τις κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε σχετικά: Pizza Fan: Βαριά κακουργήματα για τους 23 συλληφθέντες.

Αγωνία για τους εργαζομένους της αλυσίδας

Την ίδια ώρα, παραμένει η αβεβαιότητα για τους εργαζομένους της Pizza Fan, μετά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία καταστημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση εργαζομένων έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, με αίτημα την προστασία των θέσεων εργασίας και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Δείτε το ρεπορτάζ του DEBATER για την κινητοποίηση των εργαζομένων στο Χαλάνδρι.

Οι απολογίες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται νεότερες αποφάσεις των δικαστικών Αρχών για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.