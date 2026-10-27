Pizza Fan: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του για το παράνομο λογισμικό – Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»

Με τις απολογίες του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, και του στενού συνεργάτη του, Δημήτρη Ηλιόπουλου, ο οποίος φέρεται στη δικογραφία ως δεύτερο στην ιεραρχία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης, ξεκίνησε την Τρίτη (27/10) η δεύτερη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες για όσα υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή, ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε πως ορισμένα καταστήματα χρησιμοποιούσαν τη λειτουργία «κέρασμα» στο λογισμικό των ταμειακών τους συστημάτων.

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Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να απέδωσε την επιλογή χρήσης της συγκεκριμένης λειτουργίας στους υπευθύνους των καταστημάτων, απορρίπτοντας παράλληλα την κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης.

Τι υποστήριξε ο Αντάρας για το «κέρασμα»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan φέρεται να εξήγησε ότι η εταιρεία μπορούσε να ελέγχει τα έσοδα των καταστημάτων μέσω του κοινού κέντρου παραγγελιών.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να γνώριζε ότι κάποια καταστήματα χρησιμοποιούσαν τη λειτουργία «κέρασμα», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι η συγκεκριμένη πρακτική αποτελούσε επιλογή των υπευθύνων των καταστημάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από τα ποσά που δήλωνε κάθε κατάστημα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και εξετάζονται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η λειτουργία «κέρασμα» φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση παραγγελιών ως δωρεάν προσφορών, παρότι οι πελάτες είχαν πληρώσει κανονικά.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τον φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού.

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Διαβάστε σχετικά: Pizza Fan: Το κόλπο με το «κέρασμα» που ζημίωσε το Δημόσιο με 25 εκατ. ευρώ – Πώς είχε στηθεί η απάτη με τις αποδείξεις.

Η διαφοροποίηση του φερόμενου «υπαρχηγού»

Διαφορετική έμφαση φέρεται να έδωσε στην απολογία του ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία ως στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι γνώριζε την ύπαρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη χρήση της.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», φέρεται να ανέφερε κατά την απολογία του.

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Ο συνήγορός του, Νικόλας Αλετράς, δήλωσε ότι ο εντολέας του γνώριζε την ύπαρξη του λογισμικού και της λειτουργίας «κέρασμα», χωρίς όμως να διαθέτει πρόσβαση στο σύστημα ή αρμοδιότητα σχετικά με τη λειτουργία του.

Με τον τρόπο αυτό, η υπερασπιστική πλευρά επιχειρεί να διαχωρίσει τη γνώση της ύπαρξης μιας διαδικασίας από την ευθύνη για τη χρήση και τη διαχείρισή της.

Αντάρας: «Άδικη η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση»

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας φέρεται να αρνήθηκε ότι η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα φορολογικών αδικημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε άδικη την απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας σε ανθρώπους που δημιούργησαν μια επιχείρηση με σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Στην απολογία του φέρεται να επικαλέστηκε το γεγονός ότι η Pizza Fan απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζομένους, ενώ, σύμφωνα με τους δικούς του ισχυρισμούς, καταβάλλει ετησίως περίπου 36 εκατ. ευρώ σε μισθοδοσία και 15 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρους.

Αναφέρθηκε επίσης στα ποσά που καταβάλλονται στους προμηθευτές της εταιρείας, επιχειρώντας να αναδείξει το οικονομικό της αποτύπωμα.

Τα συγκεκριμένα ποσά αποτελούν ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και δεν συνιστούν, από μόνα τους, απάντηση στις κατηγορίες που ερευνώνται.

Ζητά να διατεθούν τα δεσμευμένα χρήματα για τις φορολογικές απαιτήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του Κωνσταντίνου Αντάρα στα χρήματα που έχουν κατασχεθεί ή δεσμευτεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan φέρεται να υποστήριξε ότι έχει συναινέσει ώστε τα συγκεκριμένα ποσά να διατεθούν για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να προχωρήσει «χωρίς καν την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην υπερασπιστική επιχειρηματολογία του κατηγορουμένου, ενώ δεν προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί απόδοση των δεσμευμένων ποσών στο Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο».

Διαβάστε το ρεπορτάζ του DEBATER για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στις δύο υποθέσεις.

Ελεύθεροι οι δέκα πρώτοι κατηγορούμενοι – Συνεχίζονται οι απολογίες

Η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της Pizza Fan ξεκίνησε τη Δευτέρα (26/10), με τις απολογίες των πρώτων δέκα κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, και οι δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση.

Μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν περιλαμβάνονται η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Το DEBATER είχε μεταδώσει αρχικά την απόφαση για τους πρώτους πέντε κατηγορουμένους, στους οποίους περιλαμβάνονταν τρεις λογιστές, ένας προγραμματιστής και ένας ιδιοκτήτης καταστήματος.

Διαβάστε το προηγούμενο ρεπορτάζ για τις πρώτες απολογίες και τις αποφάσεις των δικαστικών Αρχών.

Σήμερα, Τρίτη (27/10), ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Αντάρας και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Οι απολογίες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της ανάκρισης και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκομένους.