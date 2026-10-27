Γιώργος Κωνσταντίνου: “Αν φύγω από το θέατρο, δεν έχω λόγο να ζήσω”

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου συνεχίζει να υπηρετεί την υποκριτική, έχοντας διαγράψει μια μακρά διαδρομή άνω των έξι δεκαετιών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με την τέχνη του ηθοποιού να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή “Στούντιο 4” της ΕΡΤ και στη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση “Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν”, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με το θέατρο, την αγάπη που έχει δεχθεί από το κοινό όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την απόφασή του να διαφυλάσσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

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“Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι εκτός θεάτρου. Εδώ και 65 χρόνια για μένα το θέατρο ήταν η ζωή μου και εξακολουθεί να είναι. Είναι αυτό που λένε ότι όσο παίζεις το θέατρο θα ζεις. Μετά δεν χρειάζεται να ζήσεις. Δεν έχω κανένα λόγο. Ό,τι κέρδισα στη ζωή μου, ούτε λεφτά ούτε τίποτα, ήταν η αγάπη του κόσμου”, είπε αρχικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

“Γελάω πάρα πολύ όταν μου λένε ότι μεγάλωσαν μαζί μου. Έρχεται κάποια στιγμή μια κυρία, μεγάλη κυρία και μου φιλάει το χέρι και λέει «Μεγαλώσαμε μαζί σας». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έκανα ποτέ τη ζωή μου… δεν την έβγαλα στα μανταλάκια που λένε. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα και ίσως γι’ αυτό το εκτίμησε ο κόσμος”, είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Μιλώντας για τον λόγο που έχει προστατεύσει την προσωπική ζωή του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου απάντησε: “Γιατί εγώ θέλω να ξέρω για τους άλλους; Θα ήθελα να βάλω το μάτι στην κλειδαρότρυπα να δω τι κάνει ο ένας και ο άλλος; Πολλές φορές μάλιστα στενοχωριέμαι γιατί ανοίγω αναγκαστικά το Ίντερνετ, το Instagram κτλ και βλέπω αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουν. Αυτή είναι η γυναίκα μου ξέρετε, τσακώθηκα χθες μαζί της. Τι είναι αυτά τα πράγματα;”

“Και η βιογραφία που έχω γράψει είπα από την αρχή το λέω κιόλας. Προσέξτε, δεν έχει μέσα ούτε σκάνδαλα, ούτε αποκαλύψεις, ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Να το πετάξετε στο τζάκι τα Χριστούγεννα, να το κάψετε να σας ζεστάνει. Απ’ την αρχή σας το λέω. Μην προχωρήσετε παρακάτω. Το ξεκαθαρίζω”, συμπλήρωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.