Pizza Fan: Το κόλπο με το “κέρασμα” που ζημίωσε το δημόσιο με 25 εκατ. ευρώ – Πώς είχε στηθεί η απάτη με τις αποδείξεις

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της απάτης της Pizza Fan εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, το οποίο ζημίωσε με 25 εκατ. ευρώ, με τη χρήση παράνομου λογισμικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την έκδοση αποδείξεων στις οποίες οι παραγγελίες εμφανίζονταν ως «κέρασμα», όταν οι πελάτες πλήρωναν με μετρητά. Έτσι, ενώ η επιχείρηση εισέπραττε κανονικά το αντίτιμο, η συναλλαγή φαινόταν ως δωρεάν προσφορά, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται ο αντίστοιχος τζίρος με τον πραγματικό τρόπο.

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Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί, μέχρι στιγμής, 21 άτομα, ανάμεσά τους κι ο ιδρυτής της εταιρείας, Κωνταντίνος Αντάρας, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε, σε μυστική κρύπτη, 1,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Πως είχε στηθεί η απάτη με τις αποδείξεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας είχε δημιουργήσει ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλες τις παραγγελίες σε όλη την χώρα. Έτσι ανάλογα με την παραγγελία, ενημερωνόταν το κοντινότερο κατάστημα της αλυσίδας, για να γίνει η μεταφορά της παραγγελίας του. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, μέσω αυτού του συστήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μία στις τρεις αποδείξεις, κυρίως αυτές που έκαναν μεγαλύτερο τζίρο, εμφανίζονταν ως «κέρασμα», όπως αναγραφόταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο η παραγγελία γινόταν «αόρατη» με τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε καταστήματος να έχει εισπράξει το 13% του ΦΠΑ της εστίασης από την παραγγελία, χωρίς να τον αποδίδει. Τα χρήματα αυτά, ήταν ουσιαστικά, καθαρό κέρδος, το οποίο μοιραζόταν ανάμεσα στη διοίκηση της εταιρείας και στον ιδιοκτήτη του εκάστοτε καταστήματος της αλυσίδας.

Για να το επιτύχουν αυτό, οι εμπλεκόμενοι στην απάτη, φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα ειδικό λογισμικό που τους επέτρεπε να αποκρύπτουν τα έσοδα από την εφορία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το λογισμικό αυτό διαμοιραζόταν και σε καταστήματα francise από τα οποία λάμβαναν ποσοστά.

Πάνω από 225.000 οι καταγγελίες

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις δεδομένων μέσω του myDATA, αναζητώντας αποκλίσεις που μπορεί να αποκαλύψουν αδήλωτα έσοδα. Παρά την υποχρεωτική διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με τα συστήματα της Αρχής, οι πρακτικές απόκρυψης τζίρου εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ελέγχων.

Μέσω της εφαρμογής Appodixi, οι πολίτες μπορούν να σκανάρουν το QR code μιας απόδειξης και να ελέγχουν αν τα στοιχεία της έχουν διαβιβαστεί σωστά στην ΑΑΔΕ. Εάν διαπιστώσουν ότι η απόδειξη εμφανίζεται ως μη διαβιβασμένη ή με διαφορετικό ποσό, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι καταγγελίες μέσω της εφαρμογής έχουν ξεπεράσει τις 225.000, εκ των οποίων περίπου 102.000 είναι επώνυμες και 123.000 ανώνυμες. Οι αναφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, «πειραγμένους» φορολογικούς μηχανισμούς, πλαστές αποδείξεις και μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA, με την εστίαση και τα πρατήρια καυσίμων να συγκαταλέγονται στους κλάδους που συγκεντρώνουν καταγγελίες.

Σε αναστολή τα καταστήματα

Η εμπλοκή του ιδιοκτήτη της αλυσίδας pizza fan, στάθηκε η αφορμή να τεθούν σε άτυπη αναστολή και τα 49 καταστήματα franchise σε όλη την χώρα. Αυτό συμβαίνει διότι το σύστημα για τις παραγγελίες που γίνονταν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, οπότε δεν μπορούν να γίνουν παραδόσεις delivery, αλλά και το κυριότερο, οι κάτοχοι αυτών των καταστημάτων δεσμεύονται από για την προμήθεια των υλικών τους, από την μητρική εταιρία. Ως εκ τούτου, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την πελατεία τους, με αποτέλεσμα να αναμένουν και αυτή την δικαστική έκβαση της υπόθεσης, προκειμένου να γνωρίζουν τι θα συμβεί με τις επιχειρήσεις τους.