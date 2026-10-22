Pizza Fan: Μυστική κρύπτη με 1,1 εκατ. ευρώ στη βίλα του ιδιοκτήτη – Στις 21 οι συλλήψεις

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ που ερευνά το ελληνικό FBI στην αλυσίδα εστίασης Pizza Fan, καθώς οι συλλήψεις έχουν φτάσει πλέον τις 21, ενώ σε βίλα του ιδιοκτήτη στα βόρεια προάστια της Αθήνας εντοπίστηκε μυστική κρύπτη με περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτείνονται πλέον και στα καταστήματα franchise της αλυσίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της φερόμενης απάτης.

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Η υπόθεση αφορά τη μη απόδοση ΦΠΑ που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο από το 2022.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, ανάμεσα στους πρώτους εννέα συλληφθέντες βρίσκεται και ο ιδρυτής της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Η μυστική πόρτα πίσω από τον διπλό τοίχο – Πώς βρέθηκαν τα 1,1 εκατ. ευρώ

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των αστυνομικών εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στη βίλα του ιδιοκτήτη της εταιρείας, στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε δωμάτιο που χρησιμοποιούνταν ως βεστιάριο οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μια ιδιαίτερα προσεκτικά κατασκευασμένη κρύπτη.

Ο χώρος ήταν διαμορφωμένος πίσω από διπλό τοίχο με τούβλα και η πρόσβαση γινόταν μέσω μυστικής πόρτας.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν περίπου 1.100.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

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Η ανακάλυψη της κρύπτης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και την ενδεχόμενη σύνδεσή τους με την υπό διερεύνηση φοροδιαφυγή.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

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Από τις 9 στις 21 συλλήψεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (22/10), με τις πρώτες εννέα συλλήψεις προσώπων που φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της υπό διερεύνηση οργάνωσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

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Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan.

Υψηλόβαθμο στέλεχος, που περιγράφεται ως το «νούμερο 2» της εταιρείας.

Προγραμματιστής, ο οποίος φέρεται να δημιούργησε το επίμαχο λογισμικό.

Λογιστές που ερευνώνται για τον ενδεχόμενο ρόλο τους στον μηχανισμό.

Καθώς η επιχείρηση επεκτάθηκε στα καταστήματα, πραγματοποιήθηκαν ακόμη 12 συλλήψεις διαχειριστών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων στους 21.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε προσώπου ξεχωριστά και τη σχέση του με τις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες.

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Έλεγχοι σε 23 καταστήματα – Τα 20 στην Αττική και τα τρία στη Θεσσαλονίκη

Η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στα κεντρικά γραφεία και στα καταστήματα που διαχειρίζεται άμεσα η μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 23 καταστήματα της αλυσίδας.

Από αυτά, τα 20 βρίσκονται στην Αττική και τα υπόλοιπα τρία στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις συγκεκριμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν οι 12 επιπλέον συλλήψεις, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 100.000 ευρώ.

Έτσι, μαζί με τα χρήματα που βρέθηκαν στην κρύπτη της βίλας, το συνολικό ποσό των μετρητών που έχουν κατασχεθεί ανέρχεται πλέον σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν σε ολόκληρο το δίκτυο της Pizza Fan, που αριθμεί περισσότερα από 100 καταστήματα πανελλαδικά.

Το λογισμικό που φέρεται να απέκρυπτε έσοδα και ΦΠΑ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει ο προγραμματιστής που περιλαμβάνεται στους πρώτους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, το πρόγραμμα επέτρεπε την καταχώριση αλλοιωμένων στοιχείων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαφορετικά οικονομικά δεδομένα από τα πραγματικά.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν μέσω αυτής της διαδικασίας αποκρύπτονταν έσοδα και περιοριζόταν τεχνητά ο ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί στο Δημόσιο.

Το συγκεκριμένο λογισμικό φέρεται να χρησιμοποιούνταν στα εννέα καταστήματα που διαχειρίζεται απευθείας η μητρική εταιρεία.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές είναι πόσα από τα καταστήματα franchise χρησιμοποιούσαν το ίδιο πρόγραμμα και εάν συμμετείχαν στον φερόμενο μηχανισμό απόκρυψης εσόδων.

Η χρήση της εμπορικής επωνυμίας από ένα κατάστημα δεν συνεπάγεται από μόνη της συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.

Η καταγγελία πρώην εργαζομένου που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε η αστυνομική διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έρευνα άρχισε πριν από περίπου πέντε μήνες, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας.

Η πληροφορία αυτή φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία για τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διερεύνηση του μηχανισμού που εξετάζεται σήμερα.

Ακολούθησαν πολύμηνες έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αρμόδιων υπηρεσιών.

Νωρίτερα, το DEBATER είχε παρουσιάσει την αρχική αστυνομική επιχείρηση για τις «πειραγμένες» αποδείξεις και τις πρώτες εννέα συλλήψεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλο το δίκτυο

Στόχος των αρμόδιων αξιωματικών είναι να ελεγχθούν όλα τα καταστήματα που λειτουργούν με την επωνυμία της αλυσίδας, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση των πιθανών φορολογικών παραβάσεων.

Παράλληλα, εξετάζονται τα ψηφιακά και λογιστικά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί, καθώς και η προέλευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων, τη λειτουργία του επίμαχου λογισμικού και το ακριβές ύψος της ενδεχόμενης ζημίας του Δημοσίου.

Οι κατηγορίες και οι αστυνομικές εκτιμήσεις παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ για όλους τους συλληφθέντες ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.