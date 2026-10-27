Εκλογές στο Ισραήλ – Exit polls: Προβάδισμα Άιζενκοτ, χωρίς αυτοδυναμία – Ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα

Προβάδισμα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ καταγράφουν τα πρώτα exit polls των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, που δημοσιοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (27/10), αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Ωστόσο, παρά την πρωτιά του, το λεγόμενο «μπλοκ της αλλαγής» δεν συγκεντρώνει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην 120μελή Κνεσέτ, γεγονός που προδιαγράφει δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μετέδωσαν τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, η συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξασφαλίζει περίπου 52 έδρες, έναντι 50 εδρών για τον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τα αξιοσημείωτα της εκλογικής βραδιάς είναι οι ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων, τα οποία αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα για τις μετεκλογικές ισορροπίες.

Τα πρώτα exit polls και η μάχη των 61 εδρών

Η εικόνα που προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις επιβεβαιώνει ότι κανένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά στρατόπεδα δεν διαθέτει, σε αυτή τη φάση, την απαραίτητη κοινοβουλευτική δύναμη για να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Το μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται να προηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

<text></text> Πολιτικό μπλοκ Εκτίμηση εδρών Αντιπολίτευση – Γκάντι Άιζενκοτ Περίπου 52 Συνασπισμός – Μπενιαμίν Νετανιάχου 50 Απαιτούμενη πλειοψηφία 61

Οι αριθμοί αποτελούν εκτιμήσεις των πρώτων exit polls και όχι επίσημα εκλογικά αποτελέσματα.

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Η τελική κατανομή των εδρών ενδέχεται να διαφοροποιηθεί όσο προχωρά η καταμέτρηση.

Η μεγάλη έκπληξη των αραβικών κομμάτων

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι υψηλές επιδόσεις των αραβικών κομμάτων, τα οποία φαίνεται ότι ενισχύουν σημαντικά την κοινοβουλευτική παρουσία τους.

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Η εξέλιξη αυτή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς οι έδρες τους δεν περιλαμβάνονται αυτομάτως σε κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ.

Η ενισχυμένη εκπροσώπησή τους δημιουργεί νέα δεδομένα για τις διαπραγματεύσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία.

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Το ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει πολιτική συνεννόηση ή κοινοβουλευτική στήριξη που θα επέτρεπε τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να διεκδικήσει την εντολή

Το αποτέλεσμα των exit polls αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα των πληροφοριών που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα από το ισραηλινό Channel 12.

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Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είχε προετοιμάσει σχέδιο δήλωσης νίκης, εφόσον το κόμμα του, το Λικούντ, αναδεικνυόταν πρώτο σε αριθμό εδρών.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ακόμη και στην περίπτωση που το ευρύτερο μπλοκ του Άιζενκοτ διαθέτει περισσότερους βουλευτές.

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ αναμένεται να επικαλεστεί τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη του δικού του πολιτικού στρατοπέδου.

Η αντιπαράθεση, επομένως, ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

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Στα χέρια του προέδρου Χέρτσογκ η επόμενη ημέρα

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος θα κληθεί να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Το ισραηλινό εκλογικό σύστημα δεν προβλέπει αυτόματη ανάθεση της εντολής στον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος.

Ο πρόεδρος πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα κόμματα που εκλέγονται στην Κνεσέτ και επιλέγει το πρόσωπο που εκτιμά ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Επομένως, η πρωτιά στις κάλπες ή το προβάδισμα ενός πολιτικού μπλοκ δεν αρκούν από μόνα τους για την ανάδειξη του επόμενου πρωθυπουργού.

Υψηλή συμμετοχή και αβέβαιη επόμενη ημέρα

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των πολιτών.

Νωρίτερα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είχε ανακοινώσει ότι η συμμετοχή είχε φτάσει στο 66,7% μέχρι τις 18:00, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η υψηλή συμμετοχή, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παρουσία των αραβικών κομμάτων και την αδυναμία των δύο μεγάλων μπλοκ να φτάσουν τις 61 έδρες, συνθέτει ένα σύνθετο μετεκλογικό τοπίο.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις στο Τελ Αβίβ κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αιτήματα που αφορούσαν και τη διερεύνηση των ευθυνών για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

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Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίσημη καταμέτρηση, η οποία θα καθορίσει την ακριβή κοινοβουλευτική δύναμη κάθε κόμματος.

Το βασικό συμπέρασμα των πρώτων exit polls είναι ότι το μπλοκ Άιζενκοτ προηγείται, αλλά η μάχη για τον σχηματισμό κυβέρνησης παραμένει ανοιχτή.