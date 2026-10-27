Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Αντάρας και ο στενός του συνεργάτης

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την Pizza Fan, με τον ιδρυτή της αλυσίδας, Κωνσταντίνο Αντάρα και τον στενό συνεργάτη του, Δημήτρη Ηλιόπουλο να αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τρίτη, 27 Οκτωβρίου τις πόρτες του Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν λάβει προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ οι συνήγοροί τους έχουν δηλώσει ότι οι εντολείς τους προτίθενται να συνεργαστούν με τις δικαστικές Αρχές.

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Παράλληλα, αμφισβητούν το ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει δημοσιοποιηθεί ως ποσό της φορολογικής παράβασης.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων, οι οποίοι φέρεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στη λειτουργία του υπό διερεύνηση κυκλώματος.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις απολογίες των δύο βασικών κατηγορουμένων και στα στοιχεία που αναμένεται να προσκομίσουν για την υπερασπιστική τους γραμμή.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Τι θα πει στην απολογία του ο Αντάρας

Μιλώντας χθες στην τηλεόραση του ALPHA, o συνήγορος του Κωνσταντίνου Αντάρα, Μιχάλης Μαρκουλάκος, τόνισε ότι μέλημα του πελάτη του είναι να υποβληθούν οι όποιες τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο από την κύρια εταιρεία όσο και από τα καταστήματα franchise, ώστε να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και να υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Για το 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη του σπιτιού του Αντάρα, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας, ο ίδιος αναμένεται αν υποστηρίξει ότι προέκυψε από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα κι ότι το λογιστικό του ταμείου της επιχείρησης δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα υποστηρίξει ότι έχει λάβει σαν παρακαταθήκη.

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Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, ενώ απορρίπτει όσα αναφέρονται στη δικογραφία περί συναντήσεων με τους καταστηματάρχες των franchise για να του αποδίδονται τα «μαύρα» χρήματα σε τακτικά διαστήματα.

«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

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Τέλος, ο ίδιος μετέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αντάρας ενδιαφέρεται τόσο για το μέλλον της αλυσίδας όσο και για την αποκατάσταση των περίπου 2.500 συνολικά εργαζομένων της.

Ελεύθεροι οι πρώτοι 5 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα σχετικά με φερόμενη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

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Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν ιδιοκτήτη καταστήματος της αλυσίδας, οι οποίοι πέρασαν τη Δευτέρα (26/10) από το ανακριτικό γραφείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.