Φενέρμπαχτσε: Παρελθόν ο Ισμαΐλ Καρτάλ μετά την ήττα από τη Γαλατασαράι

Την αποχώρησή του από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ο Ισμαΐλ Καρτάλ, μία ημέρα μετά την ήττα με 2-1 από τη Γαλατασαράι, στο ντέρμπι των δύο αιωνίων αντιπάλων που διεξήχθη τη Δευτέρα (26/10). Την είδηση γνωστοποίησε επίσημα ο τουρκικός σύλλογος την Τρίτη (27/10).

«Ο κ. Ισμαΐλ Καρτάλ, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα προπονητή στην πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου του συλλόγου μας, γνωστοποίησε στη διοίκηση την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του και, έπειτα από αμοιβαία συμφωνία, οι δρόμοι μας χωρίζουν», αναφέρει η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε.

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Νωρίτερα, η Φενέρμπαχτσε είχε καταδικάσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο μετά την ήττα από τη Γαλατασαράι για την τουρκική Super Lig. Από την πλευρά της, η Γαλατασαράι κατηγόρησε την αντίπαλό της ότι προέβη σε παραπλανητικούς ισχυρισμούς ως απάντηση στις καταγγελίες της.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Γαλατασαράι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters