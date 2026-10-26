Εργαζόμενος της Pizza Fan στο DEBATER: «Κλειδώνετε και φεύγετε» – «Ποιος θα ταΐσει τα παιδιά μου;» (vid)

«Κλείνετε, κλειδώνετε και φεύγετε». Με αυτή την εντολή, όπως καταγγέλλει εργαζόμενος της Pizza Fan μιλώντας αποκλειστικά στο DEBATER, σταμάτησε ξαφνικά η καθημερινότητα του ίδιου και των συναδέλφων του. Μέσα σε λίγα λεπτά, άνθρωποι που είχαν προσέλθει κανονικά στη δουλειά τους κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το κατάστημα, χωρίς να γνωρίζουν τι είχε συμβεί και πότε θα μπορούσαν να επιστρέψουν.

Η μαρτυρία του εργαζομένου έρχεται στον απόηχο της μεγάλης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής στην Pizza Fan και αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά της υπόθεσης: την αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται στο δίκτυο της εταιρείας και βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα για το εισόδημά τους.

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Ο ίδιος περιγράφει λεπτό προς λεπτό την ημέρα που έλαβε την εντολή να κλείσει το κατάστημα, ενώ μιλά για τους λογαριασμούς, τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τον φόβο ότι μπορεί να μείνει χωρίς εργασία.

«Μας πήραν τηλέφωνο από τα κεντρικά: Κλείνετε τώρα το μαγαζί»

Όπως εξηγεί στο DEBATER, η ημέρα είχε ξεκινήσει απολύτως φυσιολογικά. Το πρόγραμμα εργασίας είχε ήδη ανακοινωθεί και οι υπάλληλοι είχαν προσέλθει στο κατάστημα για να αναλάβουν τις βάρδιές τους.

Τίποτα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν προμήνυε την εντολή που θα ακολουθούσε.

«Ένα ωραίο πρωί, ενώ έχει βγει το πρώτο μας πρόγραμμα και ξέρουμε ότι δουλεύουμε σήμερα, μας πήραν τηλέφωνο: “Κλείνετε, τώρα κλείνετε το μαγαζί και φεύγετε”», περιγράφει.

Το τηλεφώνημα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, έγινε περίπου μεταξύ 11:30 και 12:30 το μεσημέρι, όταν το προσωπικό της κουζίνας είχε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία.

Οι διανομές δεν είχαν ακόμη αρχίσει.

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Αρχικά, οι εργαζόμενοι φοβήθηκαν ότι είχε συμβεί κάποιο σοβαρό έκτακτο περιστατικό.

«Στην αρχή νομίζαμε ότι κάτι έχει συμβεί, ότι έχει πάθει κάποιος κάτι. Όχι, είναι εντολή από τα κεντρικά. Αυτό ξέρουμε», αναφέρει.

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«Αφήστε τα όπως είσαστε – Δεν ακουμπάτε τίποτα»

Ο εργαζόμενος περιγράφει ότι η εντολή ήταν απόλυτη και δεν άφηνε περιθώρια για ερωτήσεις ή περαιτέρω ενέργειες.

«Αφήστε τα όπως είσαστε και φεύγετε. Κλείνετε και φεύγετε. Κλειδώνετε και φεύγετε. Δεν ακουμπάτε τίποτα. Αυτό μας είπανε», δηλώνει χαρακτηριστικά.

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Όπως υποστηρίζει, δεν δόθηκε κάποια συγκεκριμένη εξήγηση για το τι θα ακολουθούσε ή πότε θα υπήρχε νεότερη ενημέρωση.

«Από εκεί και πέρα δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε μέσα από τα κανάλια», τονίζει.

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Η έλλειψη ενημέρωσης είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μετά την αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος.

«Ποιος θα μου πληρώσει το ρεύμα; Ποιος θα ταΐσει τα παιδιά μου;»

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση όταν ο εργαζόμενος αναφέρεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της οικογένειάς του.

Ο ίδιος εξηγεί ότι, πέρα από την αβεβαιότητα για το εάν και πότε θα επιστρέψει στην εργασία του, ανησυχεί για τις άμεσες ανάγκες του σπιτιού του.

«Αγωνιούμε για τα χρήματα που μας χρωστάνε. Αγωνιούμε για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πώς θα βγουν αυτά τα έξοδα; Ποιος θα μας καλύψει;», διερωτάται.

Στη συνέχεια, περιγράφει το προσωπικό του αδιέξοδο:

«Εμένα ποιος θα μου δώσει να πληρώσω και το ρεύμα, το νοίκι μου, τα παιδιά μου να φάνε; Έχω και έναν φοιτητή, βέβαια».

Ο εργαζόμενος θέτει το ερώτημα ποιος θα στηρίξει οικονομικά τους υπαλλήλους μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση ή να καταφέρουν να βρουν νέα δουλειά.

Παράλληλα, εκφράζει την άποψη ότι, εφόσον αποδειχθούν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση, πρέπει να υπάρξουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

«Δεν είχαμε πρόβλημα με τους μισθούς – Πληρωνόμασταν κανονικά»

Παρά την αγωνία του για τις εξελίξεις, ο εργαζόμενος ξεκαθαρίζει ότι στο κατάστημα όπου απασχολούνταν δεν είχε διαπιστώσει προβλήματα στην καταβολή των αποδοχών του.

«Δεν έχει αργήσει ποτέ να μας πληρώνει, δεν έχει κάνει τίποτα», αναφέρει, περιγράφοντας τη δική του εργασιακή εμπειρία.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι οι ώρες εργασίας του αντιστοιχούσαν σε εκείνες που είχαν δηλωθεί.

«Ό,τι ήμασταν δηλωμένοι, δουλεύαμε και έτσι», σημειώνει.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο εργαζόμενος διαχωρίζει όσα γνωρίζει προσωπικά από τις καταγγελίες και τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης υπόθεσης.

Τι λέει για το «κέρασμα» και τις αποδείξεις

Ερωτηθείς για τον μηχανισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, ο εργαζόμενος δηλώνει ότι δεν είχε γνώση των πρακτικών που καταγγέλλονται.

Όπως εξηγεί, το προσωπικό της κουζίνας δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα παραγγελιών και στις σχετικές καταχωρίσεις.

«Όχι, δεν το γνωρίζαμε. Δεν είχαμε πρόσβαση στον υπολογιστή μας, εμείς τα παιδιά της κουζίνας. Στο μαγαζί το δικό μας δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα», υποστηρίζει.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εξετάζεται εάν παραγγελίες που πληρώνονταν κανονικά από πελάτες καταχωρίζονταν μέσω ειδικού λογισμικού ως δωρεάν προσφορές ή «κεράσματα», ώστε να μην εμφανίζονται στα πραγματικά έσοδα.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός με τα «κεράσματα» και τις αποδείξεις⁠.

Η δήλωση του εργαζομένου αφορά αποκλειστικά όσα ο ίδιος γνώριζε από την εργασία του και δεν αποτελεί συμπέρασμα για τη συνολική λειτουργία του δικτύου.

Αγωνία για τη μισθοδοσία: «Θα μας βάλουν τα χρήματα;»

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει ο εργαζόμενος και για την καταβολή των χρημάτων που θεωρεί ότι δικαιούται.

Όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε ότι είχαν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας, με εξαίρεση τη μισθοδοσία.

Ωστόσο, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

«Σήμερα είπαν ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί, πλην της μισθοδοσίας. Θα μας τα βάλουν; Αφού δεν υπάρχουν λογιστές, τους έχουν πιάσει όλους. Πώς θα μας δώσουν εμάς αυτά τα χρήματα; Δεν ξέρω», αναφέρει.

Πρόκειται για πληροφορίες που, όπως λέει, μεταφέρθηκαν στους εργαζομένους και για προσωπικές του ανησυχίες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από τη μαρτυρία του η πραγματική κατάσταση των τραπεζικών λογαριασμών ή η δυνατότητα καταβολής των αποδοχών.

Ο ίδιος αναφέρεται και στην αβεβαιότητα γύρω από ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει σαφή ενημέρωση για το εάν δικαιούται κάποιο ειδικό βοήθημα.

Τι έχει ανακοινώσει η Pizza Fan για τους εργαζομένους

Η μαρτυρία έρχεται ενώ η Pizza Fan έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση, αναφέροντας ότι προτεραιότητά της είναι η προστασία των εργαζομένων και η επαναλειτουργία του δικτύου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, στα καταστήματα απασχολούνται περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι επιδιώκει συντονισμό με τους συνεργάτες franchise και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας.

Διαβάστε σχετικά: Η πρώτη απάντηση της Pizza Fan για την υπόθεση φοροδιαφυγής και τις δωρεάν προσφορές⁠.

Στο μεταξύ, για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε βάρος συλληφθέντων, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες. Η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Το DEBATER έχει καταγράψει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες και τη θέση της υπεράσπισής τους⁠.

«Μέσα σε μία νύχτα χάσαμε τη δουλειά μας χωρίς να φταίμε»

Ο εργαζόμενος επιστρέφει στο ερώτημα που, όπως λέει, απασχολεί τον ίδιο και τους συναδέλφους του από την πρώτη στιγμή: τι πρόκειται να συμβεί με τις δουλειές και τις οικογένειές τους.

Για τον ίδιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο η αιφνιδιαστική διακοπή της εργασίας, αλλά η απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος και ενημέρωσης για την επόμενη ημέρα.

«Το θέμα ήταν αυτό: τι θα γίνουμε από εδώ και πέρα. Μέσα σε μία νύχτα χάσαμε τη δουλειά μας χωρίς να φταίμε», καταλήγει.

Μια μαρτυρία που αναδεικνύει τις ανθρώπινες συνέπειες της υπόθεσης, την ώρα που οι δικαστικές εξελίξεις συνεχίζονται και οι εργαζόμενοι περιμένουν απαντήσεις για την εργασία και τη μισθοδοσία τους.

Δείτε το βίντεο με τη μαρτυρία του εργαζομένου στο DEBATER: