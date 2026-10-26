Άρτα: Ανατροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού με 23 σπουδαστές – 13 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10) στην Άρτα, όταν λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ο οδηγός, ο αξιωματικός συνοδός και 11 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους επιβαίνοντες.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό την Κέρκυρα, όπου οι 23 σπουδαστές επρόκειτο να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

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Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:30, στο 144ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, κοντά στον κόμβο της Άρτας και στο ύψος της Βλαχέρνας, στο ρεύμα προς Ιωάννινα.

Πολεμικό Ναυτικό: Κανένας σοβαρά τραυματίας – Στο νοσοκομείο 13 επιβαίνοντες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού, από την ανατροπή του λεωφορείου δεν προέκυψαν σοβαροί τραυματισμοί.

Από τους συνολικά 25 επιβαίνοντες, 13 μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, φέροντας ελαφρά τραύματα και εκδορές.

Στο όχημα επέβαιναν 23 δόκιμοι υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ένας αξιωματικός συνοδός της Σχολής και ο οδηγός.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 15:30 της Δευτέρας (26/10), στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 144ο χιλιόμετρο.Είχαν απεγκλωβιστεί πριν φτάσει η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είχαν καταφέρει να βγουν από το λεωφορείο πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην απομάκρυνση του οδηγού και του συνοδού φέρεται να συνέδραμαν και πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα.

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Το όχημα, μετά την εκτροπή του, κατέληξε εκτός οδοστρώματος, σε πρανές κοντά στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου.

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Από την Αθήνα στην Κέρκυρα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Στο λεωφορείο επέβαιναν 23 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας αξιωματικός συνοδός και ο οδηγός.

Η αποστολή κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

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Μετά το τροχαίο δρομολογήθηκε η αποστολή δεύτερου λεωφορείου, ώστε να παραλάβει τους επιβαίνοντες που είναι σε θέση να συνεχίσουν τη μετακίνησή τους.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Η επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαιώνει ότι το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα, προκειμένου οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες και ότι οι 13 επιβαίνοντες που διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα και εκδορές.