Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων σε Pizza Fan και “Χωριάτικο” για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων “Χωριάτικο“, προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η εντολή δέσμευσης αφορά το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες που διαθέτουν.

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Από το μέτρο εξαιρούνται ρητά οι τραπεζικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

Όσον αφορά την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο”, σύμφωνα με το DEBATER, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και άμεσος συνεργάτης του ιδιοκτήτη, πρώην συνδικαλιστής της Γενοπ ΔΕΗ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε βάλει ιδιοκτήτη σε γνωστό Strip Club στη Λεωφόρο Συγγρού έναν 90χρονο από την Σαλαμίνα, ενώ είχε στήσει μεγάλο λογιστικό γραφείο στην Αθήνα με υποκαταστήματα στη Μύκονο και άλλα νησιά.

Από τις έρευνες έχουν βρεθεί πάνω από 400.000 ευρώ ενώ από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί οικείων προσώπων ύψους 6.000.000 ευρώ.