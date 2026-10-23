Pizza Fan: Βαριά κακουργήματα για τους 23 συλληφθέντες – «Αρνούνται τις κατηγορίες», λέει ο δικηγόρος τους

Σε νέα φάση περνά η πολύκροτη υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε βαριά κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος των 23 συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο ιδρυτής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή μεγάλης οικονομικής αξίας και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος κατηγορουμένων, Όθων Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι οι εντολείς του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση, στην οποία ερευνάται φερόμενη μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022, θα ανατεθεί πλέον σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες της ποινικής δίωξης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικαστική εξέλιξη, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των 23 συλληφθέντων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ , μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

στις συγκεκριμένες πράξεις. Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δίωξη αφορά πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στον ερευνώμενο μηχανισμό, μεταξύ των οποίων στελέχη της διοίκησης, λογιστές, προγραμματιστές και πρόσωπα συνδεόμενα με τη λειτουργία καταστημάτων.

Η απόδοση των αδικημάτων γίνεται κατά περίπτωση και δεν σημαίνει ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το σύνολο των παραπάνω κατηγοριών.

Όθων Παπαδόπουλος: «Αρνούνται τις κατηγορίες»

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι που εκπροσωπεί αρνούνται τις κατηγορίες.

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Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και ενώ αναμένεται η έναρξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι κατηγορούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους και να τοποθετηθούν επί των στοιχείων της δικογραφίας κατά τις απολογίες τους.

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Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση καθενός από τους κατηγορουμένους.

Στο μικροσκόπιο ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο ερευνώμενος μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε από το 2022, αποκρύπτοντας πραγματικά έσοδα και αποφεύγοντας την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.

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Η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ψηφιακό αρχείο στα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan στο Χαλάνδρι, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει παραγγελίες που δεν αποτυπώνονταν κανονικά στα φορολογικά στοιχεία.

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Οι Αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη εισπράξεων και τον υπολογισμό των πραγματικών οικονομικών μεγεθών της δραστηριότητας.

Το κόλπο με το «κέρασμα» και τις αποδείξεις

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ειδικό λογισμικό, το οποίο επέτρεπε την αλλοίωση του τρόπου καταχώρισης παραγγελιών.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, παραγγελίες που εξοφλούνταν με μετρητά μπορούσαν να εμφανίζονται στο σύστημα ως «κέρασμα», παρότι ο πελάτης είχε πληρώσει κανονικά.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συναλλαγές φέρονται να μην αποτυπώνονταν στα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, ενώ τα χρήματα εισπράττονταν.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός με τις αποδείξεις και την επιλογή «κέρασμα».

Τα ψηφιακά δεδομένα που έχουν κατασχεθεί αποτελούν σημαντικό μέρος της έρευνας, καθώς από την επεξεργασία τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν η έκταση των φερόμενων παραβάσεων και οι συναλλαγές που ελέγχονται.

Η κρύπτη με τα 1,1 εκατ. ευρώ και οι συλλήψεις

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε την Πέμπτη (22/10), με τις συλλήψεις να αυξάνονται σταδιακά καθώς επεκτείνονταν οι έρευνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού σε μετρητά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του DEBATER για τη μυστική κρύπτη στη βίλα του ιδιοκτήτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιπλέον κατασχέσεις κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και τη διαδρομή των φερόμενων παράνομων εσόδων.

Αγωνία για τους εργαζομένους της Pizza Fan

Οι δικαστικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση και στο εργασιακό περιβάλλον της αλυσίδας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) έχει ζητήσει να ληφθούν μέτρα προστασίας για περίπου 2.500 εργαζομένους.

Ειδικότερα, με επιστολή προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η Ομοσπονδία ζητά την υπαγωγή τους σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, ώστε να εξασφαλιστούν αποζημίωση ειδικού σκοπού και ασφαλιστική κάλυψη.

Διαβάστε αναλυτικά τι ζητά η ΠΟΕΕΤ για τους 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan.

Παράλληλα, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) έχει αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Pizza Fan έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το επόμενο βήμα της δικαστικής διαδικασίας

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η υπόθεση περνά στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Οι 23 κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ οι δικαστικές Αρχές θα αξιολογήσουν το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

Στο επίκεντρο παραμένουν η λειτουργία του επίμαχου λογισμικού, η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής και ο ρόλος καθενός από τους εμπλεκομένους.

Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.